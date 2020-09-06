Keçi çiftliği sahibi çift, pandemi döneminde doğada stresten uzak yaşıyor - Son Dakika

Keçi çiftliği sahibi çift, pandemi döneminde doğada stresten uzak yaşıyor

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan Şerif Coşgun (65), Fransa'dan ithal ettiği 'Saanen' ırkı keçilerle çiftlik kurdu.

Keçi çiftliği sahibi çift, pandemi döneminde doğada stresten uzak yaşıyor, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan Şerif Coşgun (65), Fransa'dan ithal ettiği 'Saanen' ırkı keçilerle çiftlik kurdu. Eşi Gülser Coşgun (62) ile keçi yetiştiriciliği yapıp elde ettiği sütünü satarak geçimini sağlayan Şerif Coşgun, pandemi döneminde stressiz bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde 32 yıl bir bankada müdürlük yapan Şerif Coşgun, Çanakkale'de 'Saanen' ırkı keçileri gördü. Coşgun, 7 yıl önce emekli olunca kırsal Bağarası Mahallesinde kendisine ait 35 dönüm arazi üzerine keçi çiftliği kurmaya karar verdi. Çevredeki çiftlikleri gezerek inceledikten sonra Fransa'dan her biri 2 bin 500 TL'ye 250 baş keçi ithal etti. Yaklaşık 2 milyon TL harcayarak kurduğu çiftlikte şu anda 410 keçinin yer aldığı sürü besliyor. Doğal bir ortamda beslenen keçilerin sütünün kilosunu toptan 3 TL 50 kuruştan satan Coşkun, eşi Gülser Coşgun ile ikinci baharlarını yaşadıklarını söyledi.

'PANDEMİDE İNSANLAR TARIM VE TABİATIN DEĞERİNİ ANLADI'Kurdukları keçi çiftliğinde huzurla yaşadıklarına değinen Şerif Coşgun, "Pandemiden dolayı büyükşehirlerde yaşayan arkadaşlarımızla görüştüğümde herkesin büyük sıkıntı içinde olduğunu öğrendik. Biz burada, pandemiyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Alan çok geniş. Her konuda rahatız. Pandeminin insanlığa bir iyi tarafı oldu. İnsanlar tarım ve tabiatın değerini anladılar" dedi.'İTHAL HAYVANLARIN SÜT VERİMİ DAHA YÜKSEK'Saanen ırkı keçilerin verimli olduğunu kaydeden Coşgun, "Yerli keçilerdeki yağ oranı yüksek. Süt verimi ve verim süresi çok az. İthal keçilerde sağım süresi 300 gün olurken, yerli keçilerde bu süre 180 ila 200 gün arasında değişiyor. İthal hayvanların süt verimleri daha yüksektir. İthal keçinin günlük ortalama süt verimi 3.5 litredir. Yerli keçilerde ise 2.5 litreyi geçmez. Ancak dışarıdan keçi ithal etmek çok zordur. İthal hayvanın Türkiye'ye gelişi 500 ila 600 Euro arasında değişiyor" dedi.'İKİNCİ BAHARIMIZI YAŞIYORUZ'Şerif Coşgun'un eşi Gülser Coşgun ise, "Eşim emekli olduktan sonra bize besicilik yapacağını söyledi. Hep birlikte oturduk 2 aylık süre sonunda böyle bir karar aldık. Burada eşimle birlikte biz ikinci baharımızı yaşıyoruz. Şu dönemde de çok rahat bir yaz geçirdik. Sıkıntı ve stressiz bir hayat yaşadık. Hayvanlarla çok güzel bir zaman geçiriyoruz" diye konuştu

Fransa, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 07:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Keçi çiftliği sahibi çift, pandemi döneminde doğada stresten uzak yaşıyor - Son Dakika

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