Keçi çobanı 2 arkadaşın çektiği videoları binlerce kişi izledi - Son Dakika

Keçi çobanı 2 arkadaşın çektiği videoları binlerce kişi izledi
Keçi çobanı 2 arkadaşın çektiği videoları binlerce kişi izlediHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde çobanlık yapan Remzi Kartal (22) ve arkadaşı Ferhat Alper'in (23) çektikleri komik videolar, sosyal medyada kısa zamanda 10 bin kişi tarafından izlendi.
Keçi çobanı 2 arkadaşın çektiği videoları binlerce kişi izledi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde çobanlık yapan Remzi Kartal (22) ve arkadaşı Ferhat Alper'in (23) çektikleri komik videolar, sosyal medyada kısa zamanda 10 bin kişi tarafından izlendi. Yüksekova'ya 45 kilometre uzaklıkta Yeşiltaş köyünde, anne ve babası öldükten sonra üvey annesi ve 2 kardeşi ile birlikte derme çatma bir evde yaşayan, geçimini ise arkadaşı Ferhat Alper ile birlikte keçi çobanlığı yaparak sağlayan Remzi Kartal, yayınladığı komik ve kısa videolar sayesinde kısa sürede binlerce kişi tarafından tanındı. Sevecenliği ve komik hareketleriyle dikkat çeken Kartal'ın arkadaşı Ferhat tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerini, sosyal medyada yaklaşık 10 bin kişi izledi. Kartal'ın yaşamı sosyal medya fenomenlerinin yanı sıra birçok hayırseverin de dikkatini çekerken, Kartal, verilen destek sayesinde ev yaptığını söyledi. Hayırseverler ve Yüksekova Kaymakamlığına bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin köye getirdiği malzemelerle yapacağı evin temellerini atmaya başladıklarını anlatan Kartal, "Yaylada keçileri otlatırken, arkadaşım görüntülerimi çekti ve bunu sosyal medyada paylaştı. Bu görüntüler de kısa zamanda binlerce kişi tarafından izlendi. Çok olumlu tepkiler alınca biz de çekimlerimizi sürdürdük. Şu an binlerce takipçim var" dedi. İnsanları güldürmenin mutluluğunu yaşadığını da belirten Kartal, "Herkese teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşların verdiği destekle de ev yapacağım. Bugün Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri tarafından yapılacak evimin temeli kazılıyor" diye konuştu
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:53 Kaynak: DHA
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