Keçi dağda mahsur kaldı - Son Dakika
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Keçi dağda mahsur kaldı

6 saat önce

Sinop'un Adabaşı mevkisinde bir keçi dağda mahsur kaldı.

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Sinop'un Adabaşı mevkisinde bir keçi dağda mahsur kaldı.


Sinop'un Adabaşı mevkisinde küçükbaş hayvanları olan Ahmet Çolakoğlu, keçilerini otlatmak üzere araziye çıkarttı. Otlayan keçilerden biri uçurumun aşağısına indi. Keçilerden biri dağın aşağısına inince mahsur kaldı. Ahmet Çolakoğlu, keçisinin kurtarılması için yardım istedi. - SİNOP

Ahmet Çolakoğlu, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:33 Kaynak: İHA

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