Keçi otlatırken kayalıklardan düşen çoban öldü - Son Dakika

Olay, iki hafta önce Sütçüler ilçesine bağlı Kasımlar köyünde meydana geldi. Keçi otlatmaya çıktığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Mehmet Güngörmüş, ağır yaralandı. Olayın ardından yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Mehmet Güngörmüş tedaviye alındı. İki haftadır tedavisi süren çoban Mehmet Güngörmüş dün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma