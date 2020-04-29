Keçi otlatırken kayalıklardan düşen çoban öldü - Son Dakika

ISPARTA'da, keçi otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp ağır yaralanan çoban Mehmet Güngörmüş (36), 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, iki hafta önce Sütçüler ilçesine bağlı Kasımlar köyünde meydana geldi. Keçi otlatmaya çıktığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Mehmet Güngörmüş, ağır yaralandı. Olayın ardından yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Mehmet Güngörmüş tedaviye alındı. İki haftadır tedavisi süren çoban Mehmet Güngörmüş dün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.