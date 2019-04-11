Keçi Otlatırken Uçuruma Düşen Kadını, Çalılıklar Kurtardı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, keçilerini otlatırken ayağının kayması sonucu düştüğü 32 metrelik uçurumun 7'nci metresindeki çalılıklara takılarak mahsur kalan Fatma Dağ (52), ekiplerin 45 dakikalık çabasıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, keçilerini otlatırken ayağının kayması sonucu düştüğü 32 metrelik uçurumun 7'nci metresindeki çalılıklara takılarak mahsur kalan Fatma Dağ (52), ekiplerin 45 dakikalık çabasıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Dağ'ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.



Asar Dağı eteğindeki Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Fatma Dağ, bugün öğle saatlerinde keçilerini otlatmaya götürdü. Dağlık alanda keçilerini otlatan Dağ, çıktığı kayalıkta ayağının kayması üzerine dengesini kaybetti. Fatma Dağ, yaklaşık 32 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumun 7'nci metresindeki çalılıklara takılan Dağ, mahsur kaldı. Kadın, bağırarak dağın eteğindeki evlerin bulunduğu bölgedeki köylülere sesini duyurup, yardım istedi. Köylüler de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Olay yerine Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki noktada kurdukları istasyondan halatlar yardımıyla mahsur kalan Fatma Dağ'ın bulunduğu yere ulaşıp, kendisini sedyeye aldı. Dağ, ardından yine halatlar yardımıyla 25 metre aşağıdaki düzlük alana indirildi. Burada ambulansa nakledilen Dağ, tedavisi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 45 dakikalık çaba sonucu kurtarılan Fatma Dağ'ın vücudunda kırıklar olduğu bildirildi.



- Muğla

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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