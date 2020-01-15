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Keçi peynirine "tağşiş" iddiası mahkemelik oldu
23 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini açıkladı. Listede yer alan yüzde 100 keçi sütü ve keçi peyniri üreten İzmir Seferihisar'daki Baltalı Çiftliği mahkemeye başvurdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:30
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