Keçi peynirine "tağşiş" iddiası mahkemelik oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Keçi peynirine 'tağşiş' iddiası mahkemelik oldu - Son Dakika Ekonomi

Keçi peynirine "tağşiş" iddiası mahkemelik oldu

23 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini açıkladı.

Keçi peynirine

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini açıkladı. Listede yer alan yüzde 100 keçi sütü ve keçi peyniri üreten İzmir Seferihisar'daki Baltalı Çiftliği mahkemeye başvurdu.

Seferihisar, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesi kararlaştırıldı Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İBB'nin kredi iddiasına yanıt: Bakanlığımıza sunulmuş bir kredi yok ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 08:54:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Keçi peynirine "tağşiş" iddiası mahkemelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]