Keçi sürülerini koruyan 3 köpek silahla öldürüldü, 2'si ağır yaralı - Son Dakika

Keçi sürülerini koruyan 3 köpek silahla öldürüldü, 2'si ağır yaralı

ESKİŞEHİR'de Bircan Tepe'nin keçi sürülerini koruyan 5 Akbaş ırkı köpeğinden 3'ü silahlı saldırıda öldü, 2'si ağır yaralandı.

Keçi sürülerini koruyan 3 köpek silahla öldürüldü, 2'si ağır yaralı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de Bircan Tepe'nin keçi sürülerini koruyan 5 Akbaş ırkı köpeğinden 3'ü silahlı saldırıda öldü, 2'si ağır yaralandı. Savunmasız olan hayvanların silahla vurulmasına anlam veremediğini söyleyen Tepe, "Akbaşlar çok değerli hayvanlar. 2-3 yılda yavru almaya başlıyoruz, bunlar milli ırkımız. Tam verim almaya başlayınca böyle bir canilikle karşılaştım, köpeklerimi öldürenlere insan bile diyemiyorum" dedi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Çanakkıran Mahallesi'nde keçi yetiştiren ve sağdığı sütleri satarak geçimini sağlayan Bircan Tepe'nin çiftliğinde hayvan sürülerini koruyan 5 Akbaş cinsi köpeği silahla vuruldu. Köpeklerden 3'ü ölürken, 2'si ağır yaralandı. Hayvan sürülerine bekçilik yapan köpeklerinin silahla vurulmasına tepki gösteren Bircan Tepe, savunmasız kalan sürüsüne saldırılan kurtların da 5 keçisini telef ettiğini söyledi. Tepe  "Sürüyü koruyan bir köpeğimiz 2 yılda yetişiyor. Nasıl ki şehirlerde polis ve jandarma olmadığında olaylar artıyorsa bu hayvancılıkta da aynı. Köpeklerimiz bizim korumamızı sağlayan, doğadaki en önemli yoldaşlarımız, arkadaşlarımız. Bu noktada köpeği vuran kişi sadece köpeği vurmuyor. Köpekle birlikte köpeğin koruduğu sürüyü de vuruyor" dedi.Hayvan sürüsünün bekçisiz kaldığından kurtların saldırısına uğradığını anlatan Tepe, "Köpeksiz kalınca doğada savunmasız kalıyorsunuz. Kendi çevrenizden köpek bulmanızda çok zor çünkü Akbaşlar çok değerli hayvanlar. 2-3 yılda verim almaya başlıyoruz, bunlar milli ırkımız. Vicdansızlıktan başka bir şey değil" şeklinde konuştu.


Keçi sürülerini koruyan 3 köpek silahla öldürüldü, 2'si ağır yaralı
Keçi sürülerini koruyan 3 köpek silahla öldürüldü, 2'si ağır yaralı
Keçi sürülerini koruyan 3 köpek silahla öldürüldü, 2'si ağır yaralı
Keçi sürülerini koruyan 3 köpek silahla öldürüldü, 2'si ağır yaralı
Keçi sürülerini koruyan 3 köpek silahla öldürüldü, 2'si ağır yaralı

Eskişehir, Milli, Köpek, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Keçi sürülerini koruyan 3 köpek silahla öldürüldü, 2'si ağır yaralı - Son Dakika

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