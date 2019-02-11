Son Dakika Haberleri: Keçi Sürülerinin Kar Üstündeki Yürüyüşü

Keçi Sürülerinin Kar Üstündeki Yürüyüşü

2 gün önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, besiciler, kar yağışının durmasının ardından otlatmak için keçi sürülerini yeniden dağlık alanlara çıkarmaya başladı.

Keçi Sürülerinin Kar Üstündeki Yürüyüşü, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, besiciler, kar yağışının durmasının ardından otlatmak için keçi sürülerini yeniden dağlık alanlara çıkarmaya başladı.

Beyşehir'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kapalı mekanlarda tutulan keçi sürüleri, bölgede yağışın etkisini yitirmesi sonrasında yeniden açık alanlara çıkarılıyor.

Bölgedeki bitki örtüsünden istifade etmek için dağlık alanlarda otlatılan keçi sürüleri, su ihtiyaçlarını da güzergah üzerindeki çeşmeler ile eriyen kar sularının oluşturduğu küçük göletlerden karşılıyor.

Keçi sürülerinin kar üzerindeki yürüyüşü ise kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Şamlar Mahallesi'nde keçi sürüsünü otlatan Abdi Yıldızdağ, yerleşim merkezinde 300 civarında keçi beslediklerini belirterek, "Kar yağmadığı ve yağış olmadığı sürece her gün hayvanlarımızı dağlık alana otlatmaya çıkarıyoruz." dedi.

Yağışlı havalarda keçileri yem ve samanla kapalı mekanlarında beslediklerini vurgulayan Yıldızdağ, kar yağışının durmasının ardından ise hayvanları dağlık alanlara götürdüklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:23 Kaynak: AA

Konya, Beyşehir, Kar, Güncel
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