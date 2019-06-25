Keçi sürüsüne katılan dağ keçisi yaşam alanına bırakıldı
1 saat önce
Diyarbakır'da köpeklerin kovalaması sonucu kaçarak keçi sürüsüne katılan dağ keçisi, yaşam alanına bırakıldı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:33 Kaynak: AA
'da köpeklerin kovalaması sonucu kaçarak keçi sürüsüne katılan dağ keçisi, yaşam alanına bırakıldı. Yenişehir
ilçesi Hantepe
Mahallesi kırsalında köpeklerin kovaladığı dağ keçisi, o bölgede otlatılan keçi sürüsüne dahil oldu. Durumu fark eden çobanın telefonla bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, dağ keçisini Dicle Üniversitesi
(DÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü.
Ekipler, muayene edip yiyecek verdikleri keçiyi daha sonra yaşam alanına bıraktı.
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