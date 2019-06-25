Son Dakika Haberleri: Keçi sürüsüne katılan dağ keçisi yaşam alanına bırakıldı
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Keçi sürüsüne katılan dağ keçisi yaşam alanına bırakıldı

1 saat önce

Diyarbakır'da köpeklerin kovalaması sonucu kaçarak keçi sürüsüne katılan dağ keçisi, yaşam alanına bırakıldı.

Keçi sürüsüne katılan dağ keçisi yaşam alanına bırakıldı, System.String[]
Diyarbakır'da köpeklerin kovalaması sonucu kaçarak keçi sürüsüne katılan dağ keçisi, yaşam alanına bırakıldı.
Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi kırsalında köpeklerin kovaladığı dağ keçisi, o bölgede otlatılan keçi sürüsüne dahil oldu. Durumu fark eden çobanın telefonla bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, dağ keçisini Dicle Üniversitesi (DÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü.
Ekipler, muayene edip yiyecek verdikleri keçiyi daha sonra yaşam alanına bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:33 Kaynak: AA
Hantepe, Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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