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Keçi sürüsüne saldıran kurt 7 hayvanı telef etti - Son Dakika

Keçi sürüsüne saldıran kurt 7 hayvanı telef etti

08.02.2022 09:40
Keçi sürüsüne saldıran kurt 7 hayvanı telef etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde aç kalan kurdun keçi sürüsüne saldırması sonucu 7 hayvan telef oldu, 1'i yaralandı, 6'sı ise kayboldu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde aç kalan kurdun keçi sürüsüne saldırması sonucu 7 hayvan telef oldu, 1'i yaralandı, 6'sı ise kayboldu.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi Kızlan Dağı'nda 60 yıldır çobanlık yapan Mustafa Uysal'ın keçi sürüsü kurtların saldırısına uğradı. Kurt saldırısı sonucu 7 keçi telef olurken, 1'i yaralı 6 keçi ise kayboldu. Yaklaşık 15 bin liralık zararının olduğunu kaydeden 75 yaşındaki Mustafa Uysal, çocuk yaştan itibaren Çobanlık yaptığını bir yıl içinde ikinci kez böyle bir durum ile karşılaştığını ifade etti ve diğer çoban arkadaşlarını dikkatli olmaları için uyardı. - DENİZLİ

Keçi sürüsüne saldıran kurt 7 hayvanı telef etti
Keçi sürüsüne saldıran kurt 7 hayvanı telef etti

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Toros Dağları, Mustafa Uysal, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Keçi sürüsüne saldıran kurt 7 hayvanı telef etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keçi sürüsüne saldıran kurt 7 hayvanı telef etti - Son Dakika
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