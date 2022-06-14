Keçi sürüsünün üzerine yıldırım düştü: 43 keçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Keçi sürüsünün üzerine yıldırım düştü: 43 keçi hayatını kaybetti

14.06.2022 22:43

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaylada keçi sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Aşırı yağışla birlikte gerçekleşen olayda yıldırımın düştüğü noktadan 20-30 metre mesafede bulunan keçi sürüsü olaydan etkilenirken, yıldırım düşmesi sonucu 43 adet keçi telef oldu.

Torul'a bağlı Yalınkavak köyü Keklik mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Önder Ayhanlı'ya ait keçi sürüsü Soroyla Yaylası Harava mevkiinde Mutlu Ayhanlı tarafından otlatılırken sürünün yakınlarındaki ağaca yıldırım düştü.

43 KEÇİ TELEF OLDU

Aşırı yağışla birlikte gerçekleşen olayda yıldırımın düştüğü noktadan 20-30 metre mesafede bulunan keçi sürüsü olaydan etkilenirken, yıldırım düşmesi sonucu 43 adet keçi telef oldu.

Keçi sürüsünün üzerine yaylada yıldırım düştü: 43 keçi telef oldu

TEK GEÇİM KAYNAĞIYDI

İhbar üzerine bölgeye köy muhtarı Ahmet Terzi rehberliğinde Jandarma ile Torul Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri yönlendirilirken, ekipler yaptıkları belirlemede tek geçim kaynağı hayvancılık olan Ayhanlı'nın 43 keçisinin telef olduğunu belirledi. Sürüsündeki hayvanlarının üçte biri telef olan Ayhanlı, olayın ardından kurtulan hayvanlarını yayladaki yerine götürdü.

Keçi sürüsünün üzerine yaylada yıldırım düştü: 43 keçi telef oldu
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Torul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keçi sürüsünün üzerine yıldırım düştü: 43 keçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçi sürüsünün üzerine yıldırım düştü: 43 keçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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