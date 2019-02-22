Keçi Sütlü Makyaj Ürünlerini Denedim ?? ??| Tek Marka: Cecile
1 saat önce
Bu videomda hayatımda ilk kez duyduğum ve çok ilgimi çeken 'Keçi Sütlü' makyaj ürünlerini denedim, hepsini uygulamalı olarak gösterdim. Umarım keyifle izlersiniz.
Bu videomda hayatımda ilk kez duyduğum ve çok ilgimi çeken 'Keçi Sütlü' makyaj ürünlerini denedim, hepsini uygulamalı olarak gösterdim. Umarım keyifle izlersiniz
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:01 Kaynak: Youtube
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