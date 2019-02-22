Son Dakika Haberleri: Keçi Sütlü Makyaj Ürünlerini Denedim ?? ??| Tek Marka: Cecile

Keçi Sütlü Makyaj Ürünlerini Denedim ?? ??| Tek Marka: Cecile

1 saat önce

Bu videomda hayatımda ilk kez duyduğum ve çok ilgimi çeken 'Keçi Sütlü' makyaj ürünlerini denedim, hepsini uygulamalı olarak gösterdim. Umarım keyifle izlersiniz.

Bu videomda hayatımda ilk kez duyduğum ve çok ilgimi çeken 'Keçi Sütlü' makyaj ürünlerini denedim, hepsini uygulamalı olarak gösterdim. Umarım keyifle izlersiniz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:01 Kaynak: Youtube

Makyaj, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor 14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi

Azeri Model Mahbuba Mammadzada, Bekaretini 2 Milyon Sterline Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 20:22:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keçi Sütlü Makyaj Ürünlerini Denedim ?? ??| Tek Marka: Cecile
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]