Keçi Sütü İsviçre'den, Kadayıfı Giresun'dan...

GİRESUN'UN Dereli İlçesi, Eğriambar köyünde, Çamcı kardeşler, 15 olan keçi sayısını 300'e çıkararak üretimi artırmayı hedefliyor.

GİRESUN'UN Dereli İlçesi, Eğriambar köyünde, Çamcı kardeşler, 15 olan keçi sayısını 300'e çıkararak üretimi artırmayı hedefliyor. Keçilerin bakımını ve süt sağımını yapan Yasin Çamcı, bölgenin şartlarının keçi bakmaya uygun olduğunu belirterek sağlıklı bir ürün sunabilmek için anne sütüne en yakın olan keçi sütünü tercih ettiklerini söyledi.



DAMIZLIK OLARAK İSTİYORUZ



Çamcı, "Günlük 20 kilo süt alıyoruz. 6 tanesini İsviçre'den diğerlerini ülkedeki ırklardan getirdik. Ancak şu anda İsviçre keçilerini damızlık olarak kullanmak istiyoruz. Elde ettiğimiz sütleri kadayıf, güllaç, salamura peynir ve yoğurt olarak değerlendiriyoruz. Keçi sütünün kullanılmasını sağlık sektörü onayladığı için taleplerimiz artıyor. Aşırı talep görüyor, biz de bu imkanı halkımıza sunuyoruz. Türkiyede keçi sütlü kadayıfı ve güllacı ilk yapan biz olduk. Bunu tadanlar enerjilerine enerji kattığını söyleyip talepte bulunuyorlar" dedi.



TALEPLERE YETİŞMEK İÇİN MAKİNE GELİŞTİRİLDİ



Seçkin Çamcı da, taleplere yetişmek için makine geliştirdiklerini belirterek "Bu makine için de patent girişimimiz oldu. Onun sonucu bekliyoruz. Bu süt çok sağlıklı ve anne sütüne en yakın süt durumunda. Bunu da değerlendirip kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. Müşterilerimiz olumlu tepki alıyor ve talepleri yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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