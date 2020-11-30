Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi - Son Dakika

Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi

30.11.2020 16:18
Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta dondurma firması, üniversite ile iş birliği yaparak, dondurmanın olmazsa olmazı olan salep ve keçi sütünün verimliliğini artırmak adına bilimsel çalışmalar yapacak.

KAHRAMANMARAŞ'ta dondurma firması, üniversite ile iş birliği yaparak, dondurmanın olmazsa olmazı olan salep ve keçi sütünün verimliliğini artırmak adına bilimsel çalışmalar yapacak. Çalışmalar kapsamında sezonun ilk salebi topakla buluşturulurken, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, keçi sütü ve salep üretmek isteyen çiftçilere çağrıda bulunup, 10 yıl alım garantisi verdiklerini söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca da tescillenen dünyaca ünlü Maraş dondurmasına kıvamını veren salep, dondurma firmasının çiftliğinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, Yönetim Kurulu üyesi Erdal Kanbur tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, KSÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Bakır'ın katılımıyla toprakla buluşturuldu. Mehmet Sait Kanbur, Kahramanmaraş'ta salep markasını geliştirip dünyaya pazarlamaya çalıştıklarını ve bunu yaparken de çiftçilere destek olmak istediklerini söyledi.

ÇİFTÇİLERE EKONOMİK DESTEK SÖZÜBu yılki salep ekimi KSÜ ile iş birliğinde gerçekleştirdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Kanbur, "Üniversitemizden de ekimle alakalı bilimsel bir destek istedik. Bu anlamda da üniversitemizle bir işbirliği içerisindeyiz. Üniversite ile işbirliği kurarak salepteki verimliliği arttırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da bölgedeki çiftçilere daha fazla nasıl destek olabiliriz, istihdamı nasıl genişletebiliriz bunun gayesi içerisindeyiz. Ekonomik destek olarak çiftçilerimize söz veriyorum. Salep eken çiftçilerimize 10 yıl alım garantisi sözü veriyorum. Biz Kahramanmaraş'ta salep markasını geliştirip dünyaya pazarlamaya çalışıyoruz. İyi bir salebiniz olmazsa iyi bir dondurma yapmanız mümkün değil. Salep dondurmanın ham maddesidir ve aynı zamanda şifalı bir içecektir. Salebi dünyada tıpkı kahve gibi popüler bir içecek haline getirmeye çalışıyoruz. Dondurmacılıkta özellikle keçi sütü çok önemli. İyi bir dondurma yapabilmeniz için çok iyi bir keçi sütüne ihtiyacınız var. Kahramanmaraş'ta artık bu konu ihtiyaç haline geldi. Süt getirenler kalmadı. Biz Kahramanmaraş'taki çiftçilere istihdam konusunda biz keçi sütü için 10 yıl alım garantisi veriyoruz diyoruz. Üreticilerimize aynı zamanda maddi destekte veriyoruz. Her zaman söylediğim bir şey var; malı yapan değil, satan ustadır. Siz üretin biz alalım. Biliyorsunuz bizim kapasitemiz çok yüksek. Şu anda 40 ülkede yerimiz var. Bu ülkelere sadece dondurma değil aynı zamanda kültürümüzü de beraberinde satıyoruz. O zaman kaliteli ürünler vermemiz lazım. Bizim süte ihtiyacımız var. Biz de burada istihdam için üreticilerimize, siz üretin biz 10 yıl boyunca alalım diyoruz" diye konuştu.

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı da yaptığı açıklamada, "Mehmet Sait Kanbur beyin davetiyle gelmiş bulunuyoruz. Burada salep çalışmaları var. Bu çalışmalar burada gerçekleştiriliyor. Mehmet bey bu çalışmaların bilimsel bir ayağının da olmasının önemli olduğunu vurguladı. Biz de bu bağlamda buraya geldik ve çalışmaları inceledik. Çiftlikte var olan salep çeşitleriyle ilgili üniversitemize döndükten sonra yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimize saleple ilgili tez verilmesi konusunda öğretim üyelerimizle görüşeceğiz. Mehmet bey tez çalışmalarının kendi çiftliklerinde yapılması konusunda destek vereceğini ve denemelerin burada yapılması konusunda her türlü çiftliğin kapılarının açık olduğunu ifade ettiler. Biz de bu nazik davet nedeniyle bundan sonra salebin bilimsel yönden geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımızın burada yürütmeyi planlıyoruz. Böylece hem bilimsel bakış açısının hem de uygulama bilim açısını birleştirerek daha iyi sonuçlar elde edilmesi gayreti içinde olacağız" dedi.


Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi
Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi
Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi
Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi
Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi
Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi
Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi
Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi

Yönetim Kurulu, Kahramanmaraş, Mehmet Sait, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Keçi sütü ve salep üretene 10 yıl alım garantisi - Son Dakika Ekonomi


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