Keçi ve Koyun hırsızlarını jandarma yakaladı - Son Dakika
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Keçi ve Koyun hırsızlarını jandarma yakaladı

6 saat önce

Niğde'de Jandarma ekipleri Gümüşler kasabasından çalınan koyun ve keçileri bularak sahibine teslim etti.

Keçi ve Koyun hırsızlarını jandarma yakaladı, System.String[]

Niğde'de Jandarma ekipleri Gümüşler kasabasından çalınan koyun ve keçileri bularak sahibine teslim etti.


İl Jandarma Komutanlığı Merkez Gümüşler kasabasında B.D.'ye ait 1 koyun Ca 2 keçi çalınması üzerine çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan araştırmada bölgede bulunan güvenlik kameraları ile Plaka tanıma sisteminden bir otomobili ve içerisinde C.İ. (17) ile S.K. (18) şahısları tespit etti.


Şahıslar çalınan 1 koyun ve 2 keçiyi bin TL karşılığında sattıklarını itiraf etmesinin ardından ekipler koyun ve keçileri teslim alarak sahibini teslim etti. Olayın zanlıları C.İ. ile S.K. İfadelerinin ardından Savcılığa sevk edildi. Şahısların Savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - NİĞDE

Gümüşler, Jandarma, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:13 Kaynak: İHA
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