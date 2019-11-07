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Keçiborlu Belediyespor'da yaprak dökümü

7 saat önce

Isparta 1.Amatör Futbol Ligi'nde sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ancak önce Gelendostspor ve ardından Emrespor'a mağlup olarak bu hedefinden uzaklaşan Keçiborlu Belediyespor'da yaprak dökümü yaşandı.

Keçiborlu Belediyespor'da yaprak dökümü, System.String[]

Isparta 1.Amatör Futbol Ligi'nde sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ancak önce Gelendostspor ve ardından Emrespor'a mağlup olarak bu hedefinden uzaklaşan Keçiborlu Belediyespor'da yaprak dökümü yaşandı.


Alınan art arda yenilginin ardından fatura teknik kadro ve bazı futbolculara çıktı. Teknik Direktör Hakan Şimşek'in yanı sıra, futbolcular Hüseyin Daş, Şaban Aksoy, Emrah Sansar, Servet Güneş, Galip Karatosun ve Demirhan Güney ile yollar ayrıldı.


Diğer yandan, Keçiborlu Belediyespor Kulübü Yönetimi, Teknik Direktör Hakan Şimşek ile yollarını ayırdıkları oyunculara futbol hayatlarında başarılar diledi. - ISPARTA

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
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