Keçiboynuzu hırsızının üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Keçiboynuzu hırsızının üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

18.07.2022 16:20
Keçiboynuzu hırsızının üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'nın Demre ilçesinde bir şahsın tapulu arazisinden 71 kilogram keçiboynuzu çalan 5 şahıs yakalandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde bir şahsın tapulu arazisinden 71 kilogram keçiboynuzu çalan 5 şahıs yakalandı. Olay yerinde jandarmaya mukavemette bulunan birinin üzerinde ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşkerler Mahallesi Dere bölgesinde S.C. isimli şahsın tapulu arazisinde keçiboynuzu çalan şahısların olduğunu beyan etmesi üzerine harekete geçti. Antalya Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalarda; M.K., Y.U., Z.Ş., T.U. isimli şahısların S.C.'nin tapulu arazisinden izinsiz olarak keçiboynuzu topladıkları, 71 kilogram keçiboynuzunu olay yerine geldikleri aracın bagaj kısmına yükledikleri tespit edildi.

Piyasa değeri 2 bin 840 TL olan toplam 71 kilogram keçiboynuzu, S.C. isimli şahsa teslim edildi. Ayrıca, olay yerinde jandarma kolluk kuvvetlerine mukavemette bulunarak işlem yapmalarına engel olan M.K. isimli şahsın üzeri arandı. Şahsın yapılan üst aramasında 9 adet uyuşturucu sentetik hap ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında açıktan hırsızlık, görevli memura direnme, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmak suçlarından işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keçiboynuzu hırsızının üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiboynuzu hırsızının üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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