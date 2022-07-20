Keçiboynuzu hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Keçiboynuzu hırsızları suçüstü yakalandı

20.07.2022 09:53
Keçiboynuzu hırsızları suçüstü yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 şahıs, bir kişiye ait keçiboynuzu bahçesindeki mahsulleri çalarken, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 şahıs, bir kişiye ait keçiboynuzu bahçesindeki mahsulleri çalarken, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Manavlı mevkiinde M.E. isimli kişiye ait 146 ada 5 parselde bulunan bahçeden keçiboynuzu ağaçlarındaki mahsullerin çalınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Gazipaşa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık bölgesine gitti. Bu sırada bahçede bulunan İ.A., Y.A. ve E.U. isimli şüpheliler keçiboynuzlarını topladığı sırada suçüstü yakalandı. Şahıslara ait araçta ve arazide yaklaşık 250 kilogram keçiboynuzu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keçiboynuzu hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

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