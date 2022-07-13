Edinilen bilgiye göre olay, Aydıncık ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal kesimde bulunan mahallenin ormanlık alanındaki keçiboynuzu ağaçlarına yaklaşık 3 yıldır dadanan hırsızlar, hasat zamanı gelerek keçiboynuzunun meyvelerini toplayarak kayıplara karışıyordu. Bu yıl nöbetleşe keçiboynuzu ağaçlarını beklemeye başlayan vatandaşlar, yabancı 3 şahsın ağaçların bulunduğu bölgeye girdiğini tespit etti. Bunun üzerine bahçeye baskın yapan mahalleli, meyveleri toplayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Keçiboynuzu hırsızlarını vatandaşlar yakaladı - Son Dakika

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