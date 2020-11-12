Keçiboynuzu üretim alanı artıyor - Son Dakika

Keçiboynuzu üretim alanı artıyor

12.11.2020 08:15
Keçiboynuzu üretim alanı artıyor, System.String[]

ANTALYA'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde keçiboynuzu üretimi arttı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde keçiboynuzu üretimi arttı. Çerezlik olarak tüketilebilen, besin değeri yüksek keçiboynuzunun kilosu kalitesine göre 8- 10 lira arasında alıcı buluyor. Pekmezi de yapılan keçiboynuzunun 4 kilosundan 1 kilo pekmez yapılıyor.

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişen keçiboynuzu (harnup), son dönemde özellikle Antalya ve bazı ilçelerinde üreticilerin geçim kaynağı haline gelmeye başladı. Keçiboynuzu bölgede doğal olarak yetişirken, bunun yanında özellikle son dönemde Gazipaşa ve Alanya'daki üreticiler bahçe kurarak üretime yöneldi. Yaz sonunda ve bahar başlangıcında hasat edilen keçiboynuzunun kilosu kalitesine göre 8 ile 10 liradan alıcı bulurken, zahmetli bir çaba sonucu ortaya çıkan keçiboynuzu pekmezi ise kilosu 50 liradan satılıyor.

5 BİN YILDIR TÜKETİLİYORHem hayvanlar için yem hem de insanlar için çerezlik olarak tüketilen çok değerli bir bitki türü olan keçiboynuzu, besin elementleri ve mineraller açısından da çok zengin. İngilizcede genellikle 'St. Johns Bread', Almancada ise 'Johannisbrot' olarak bilinen keçiboynuzu her iki dilde de 'Yahya Peygamberin ekmeği' anlamına geliyor. Yahya Peygamberin çölde ekmek yerine tükettiği bir meyve olduğu bilinen keçiboynuzunun yaklaşık 5 bin yıldır tüketildiği tahmin ediliyor.4 KİLODAN 1 KİLO PEKMEZ ÇIKIYORGazipaşa'nın Karaçukur Mahallesi'nde keçiboynuzu üretimi yapan Musa Çağlar (56), bu sezon 1500 kilo keçiboynuzu hasadı yaptığını, bunun 1300 kilosunu, kalitesine göre 8- 10 liradan sattığını, 200 kilosunu da doğal yöntemlerle keçiboynuzu pekmezi yapmak için ayırdığını anlattı. Yaklaşık 4 kilo keçiboynuzundan 1 kilogram pekmez yapıldığını kaydeden Musa Çağlar, bu pekmezi de kilosu 50 liradan sattığını aktardı.BİR AĞAÇTAN 100-300 KİLO ÜRÜN ALINIYORAlanya'nın Değirmendere Mahallesi'nde bahçesinde keçiboynuzu yetiştiren Hilmi Günay da 20 yıllık bir ağaçtan yaklaşık 100- 300 kilogram arasında ürün aldıklarını söyledi. Bir ağaçtan ortalama 2 bin- 2 bin 500 TL arasında gelir elde ettiğini kaydeden Hilmi Günay, maliyeti az, kazancı bol olan ürünün Alanya bölgesinde genellikle pekmezinin yapıldığını vurguladı.10-15 YAŞINDA EKONOMİK VERİMİ ARTIYOR

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, keçiboynuzu fidanının toprakla buluşmasının ardından 5- 10 senede meyve vermeye başladığını, 10- 15 yaşındayken ekonomik veriminin arttığını anlattı. Üreticilere keçiboynuzu yetiştirmeyi öneren Tahir Göktepe, "Bunu üreticilerimize hem ziraat odası olarak hem de kendim bir ziraat mühendisi olarak bütün kırsal alanlarda rakımın 450-500 olduğu yerlerde ciddi anlamda kapama bahçeleri kurmalarını öneriyorum" dedi.


- Antalya
Keçiboynuzu üretim alanı artıyor
Keçiboynuzu üretim alanı artıyor
Keçiboynuzu üretim alanı artıyor
Keçiboynuzu üretim alanı artıyor
Keçiboynuzu üretim alanı artıyor
Keçiboynuzu üretim alanı artıyor
Keçiboynuzu üretim alanı artıyor

Keçiboynuzu, Gazipaşa, Antalya, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Keçiboynuzu üretim alanı artıyor - Son Dakika Ekonomi


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