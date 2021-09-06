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Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor - Son Dakika

Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor

06.09.2021 11:09

Zonguldak'ta hayvancılıkla uğraşan vatandaş, 6 ay önce aldığı keçisinden üçüncü boynuz çıktığını fark etti. İlk etapta başka bir keçinin boynuzu olduğunu düşünen vatandaş, gerçeği fark edince keçinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede ilgi toplayan keçiyle fotoğraf çektirmek için şehir içi ve dışından vatandaş geliyor.

Kozlu İlçesine bağlı Çırgan köyünde ilginç bir olay yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan 39 yaşındaki Hamit Duyar 6 ay önce aldığı keçisinin kulağında üçüncü boynuz olduğunu fark etti. İlk etapta başka bir keçinin boynuzun takıldığını zanneden Duyar, boynuzu koparmaya çalışsa da başarılı olamadı.

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN GELİYOR

Sonra keçisinin üçüncü boynuzu olduğunu fark eden Hamit Duyar, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Keçisinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Duyar, kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni aldı. Köyünde ilgi odağı haline gelen üç boynuzlu keçiyi görmek için vatandaşlarda şehir içi ve şehir dışından fotoğraf çektirmek için köye gelmeye başladı. Diğer yandan keçinin sahibi Hamit Duyar, vatandaşların ve köy halkının gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyleyerek, şuan için keçiye değer biçmediğini ve kendisinden daha ilgi gösteren başka biri çıktığında keçiyi verebileceğini belirtti.

Şehir dışından bile gelen var! Kulağının üstünde üçüncü bir boynuz çıkan keçiye ilgi büyük

"İLK BAŞTA BAŞKA BİR HAYVANIN BOYNUZU ZANNETTİM"

Hamit Duyar, başka bir hayvanın boynuzunun kulağa takıldığını sandığını söyleyerek, "Ben bu hayvanı alalı 5-6 ay oldu. İlgimi çekti baktım kulağında bir şey sallanıyor. Baktım dedim bu neyin nesi. Dedim ki herhalde bir hayvanın boynuzu buna takılmış. Neyse tuttum boynuzları kopartayım dedim kanadı. İyice inceledikten sonra boynuzun kulakta çıktığını gördüm" dedi.

"BOYNUZUN KULAKTAN ÇIKTIĞINA KİMSE İNANMADI"

Boynuzun kulaktan çıktığına kimsenin inanmadığını ifade eden Duyar, "İlk defa böyle bir şey görüyorum. Kulakta boynuz çıkmış. Hani bir söz var ya boynuz kulağa geçer diye o söz gerçek olmuş. Ben bu hayvanın resmini sosyal medya da paylaştım insanlar buna inanmadı. Hayvanın boynuzu kök hücre gibi kulağında boynuzu. Resmen boynuz kulaktan besleniyor. Bende şuan keçi mi de satmayı düşünmüyorum. O benim ilgi odağım oldu. Bakmak için geliyorlar. Ama bizden daha meraklısı çıkarsa veririz "diye konuştu.

Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor

Medya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor - Son Dakika


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