Keçikom Mahallesi Camisine Kavuşuyor
1 saat önce
Oltu'nun Toklu köyünün Keçikom Mahallesi'nde camii temeli düzenlenen törenle atıldı.
Oltu
'nun Toklu köyünün Keçikom Mahallesi'nde camii temeli düzenlenen törenle atıldı.
İşadamı Gökhan Aydoğan
tarafından yapımına başlanan camii yanında İmam evi ve lavabolar olacak. Toplam maliyeti 350 bin liraya mal olacak camiinin 1 Haziran'da faaliyete geçeceği belirtildi.
Cami temel atma törenine Oltu Belediyesi Cumhur ittifakı adayı Celal Çelebi
ve meclis üyesi adayları katıldı.
Temele kürekle harç koyan Oltu Belediye Başkan adayı Çelebi, camii inşaatına yardımcı olacağını belirtti. Çelebi, "Mevlam bu mağbetlerin sayısını artırsın. Cemaatimizi bol eylesin hayırlı uğurlu eylesin camimizin inşaatı yapımında gereken desteği imkanlarımız doğrultusunda yapacağız." Diye konuştu.
Toklu köyünde iki kilometre uzaklıktaki olan Keçikom mahallesinde 23 hane 70 kişi yaşıyor. Temel töreninde dualar edildi kurban kesildi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:01 Kaynak: İHA
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