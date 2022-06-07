Araca bağladığı keçileri kilometrelerce koşturup böyle eziyet etti

BURSA - Bursa'da bir sürücü iple aracına bağladığı keçileri kilometrelerce koşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi sahibi olduğu keçileri götürmek istediği yere aracına bağladığı iple eziyet ederek götürdü. Kilometrelerce koşan keçilerin o anlarına şahit olanlar cep telefonlarıyla görüntü aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hayvanlara eziyet eden kişiye büyük tepki gösterildi.