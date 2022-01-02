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Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü - Son Dakika

Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü

02.01.2022 11:05

Dağlarda yaşamaları sebebiyle tırmanma yetenekleri hayli gelişen keçilerin, duvara tırmanma görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Doğal yaşamın inatçı hayvanları olarak bilinen keçiler, başka özellikleriyle de kendilerine hayran bırakmaya devam ediyor. Yaşamlarını dağda sürdürmeleri nedeniyle tırmanma yeteneğini geliştiren keçilerin ayakları da düz yapılara tırmanmaya elverişli bir halde bulunuyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK İZLENDİ

Keçilerin duvara rahatça tırmandıkları anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyadaki bir sayfa tarafından paylaşıldı. Hayvanseverler, keçilerin düz yapıya rahatlıkla tırmanması nedeniyle şaşkınlıklarını dile getirdi. Söz konusu video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı.

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Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü - Son Dakika
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