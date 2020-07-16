Keçiören, 15 Temmuz'da şehit ve gazilerini unutmadı - Son Dakika

Keçiören, 15 Temmuz'da şehit ve gazilerini unutmadı

Keçiören Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde şehit ve gazileri anmak için bir anma programı düzenledi.

Keçiören Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde şehit ve gazileri anmak için bir anma programı düzenledi.

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Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen anma programı, Keçiören Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirildi.


Programa Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve ailesi, MHP eski Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 15 Temmuz'un devletin tarihine derin yazılarla yazılmış olan bir gün olduğunu ve en çok şehit ve gazi veren ilçenin Keçiören olduğunu belirtti.


Altınok, 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geldiğinde genelkurmay karargahını Keçiören'e kurduğunu anımsatarak, "Burayı önemli bir merkez yapmış ve Milli Mücadele'yi burada başlatmıştır. Keçiören, Milli Mücadele'de ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda önemli bir merkez, önemli bir eşik olmuştur. Keçiören, Türkiye Cumhuriyeti'nin küllerinden doğuşuna büyük katkılarda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sine atıfta bulunan Altınok, şunları kaydetti:

"Devletimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Gençliğe Hitabe'sinde gençlerimize birinci vazife olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istiklalini ve istikbalini korumayı hedef gösteriyor. Hainler, içeride ya da dışarıda ülkeyi kuşatmış olsalar da yine ülkemizi müdafaa edecek kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu vurguluyor. 15 Temmuz'da da devletin içeriden ve dışarıdan kuşatıldığını görüyoruz. İşte 15 Temmuz'da da Türk milleti vazifesini yerine getirerek, şehit ve gazilerimiz, nerede bir saldırı varsa oraya koşarak ülkesini ve milletini müdafaa etmiştir."

Altınok, darbeci hainlerin oyununa karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük direnç gösterdiğini de belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz gecesi halkımızı meydanlara davet etmiş ve 'Ben de geliyorum' diyerek darbecilere meydanı bırakmamıştır. Hainlere karşı dik durarak, direnerek milletiyle birlikte vatanını savunmuştur. Devlette paralel yapılanma olmaz." değerlendirmesinde bulundu.


"Türk-Kürt, Alevi-Sünni ayrımı yapılmaksızın bu ülke hepimizindir"


Yaşanılan olaylardan ders çıkarılması gerektiğine işaret eden Altınok, "İnşallah devletimiz bir daha böyle ağır bir bedel ödemez. Şunu da bilelim ki Türkiye; Suriye, Irak, Yemen ve Libya gibi olmamıştır, olmayacaktır. Türk milleti kardeştir, Türk-Kürt, Alevi-Sünni ayrımı yapılmaksızın bu ülke hepimizindir." ifadelerini kullandı.

Altınok, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe her zamankinden daha çok sahip çıkılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Azeri bir şairimiz diyor ki, 'Olmaya vatan yahşi (güzel)/ Ölmeye vatan yahşi.' Yani vatanı olmayanın mezarı da olmaz. Atatürk'e, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Milli Mücadele'deki başarısını neye borçlu olduğunu soruyorlar. Atatürk, bu başarıyı Türk milletinin yüksek imanına ve cesaretine borçlu olduğunu belirtiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Doğu'da, Güneydoğu'da, ülkemizin her yerinde geçmişten günümüze kadar şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum."

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da 15 Temmuz hain darbe girişimini kınayarak, şehit ve gazilere duyduğu saygı ve minneti dile getirdi.


Bulut, örgütlü bir din istismarcısı olan terör örgütüne karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin tek yürek olduğunu belirterek, "Ankara'daki olayların merkezi Çankaya ve Yenimahalle olsa da en çok şehit ve gazi veren ilçe Keçiören olmuştur. Bu denli duyarlı bir ilçenin mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.


Anma programının sonunda, Başkan Altınok ile Kaymakam Bulut, Keçiörenli şehitleri lavi tekniğiyle portreleyen resim ve Türk bayrağı hediyelerini şehit ailelerine takdim etti. Daha sonra tüm katılımcılarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Keçiören, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:55 Kaynak: AA

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