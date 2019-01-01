Son Dakika Haberleri: Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Oldu

Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Oldu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladığı programda Keçiören Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu belirtti.

Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Oldu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladığı programda Keçiören Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu belirtti. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende Keçiören Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'un adının açıklanmasıyla birlikte salonda bulunan partililer coşkulu bir tepki gösterdi. Daha önceden Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yaparken iki dönem ara veren Turgut Altınok, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday oldu. Partililerden yoğun ilgi gören Turgut Altınok, "Çalışmaya, üretmeye, eserler yapmaya, gönül eserleri yapmaya devam edeceğiz. Yeni projeler yapmaya Rabbim nasip ederse devam edeceğiz" dedi. Ayrılığın bittiğini kaydeden Altınok, "Bir ayrılık vardı, bitmiş oldu. Ayrılık demeyelim de bir ara vermiştik. Teşkilatımızla zaten bir aradaydık, hiç kopmamıştık. Bundan sonra AK Parti şemsiyesiyle, arkadaşlarımızla beraber yine güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(Derya Yetim - Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Keçiören, Turgut Altınok, Politika
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