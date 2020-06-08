Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Atatürk Botanik Bahçesi'ni bitki cenneti haline getirdik" - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Atatürk Botanik Bahçesi'ni bitki cenneti haline getirdik"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin ve başkentin en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesini bitki cenneti haline getirdiklerini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok:

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin ve başkentin en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesini bitki cenneti haline getirdiklerini belirtti.

Keçiören Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve fidan dikimi yapılarak yaza hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da, günün erken saatlerinden gece geç saatlere kadar vatandaşları misafir eden Atatürk Botanik Bahçesini ziyaret ederek burada dinlenen ve spor yapan Keçiörenlileri selamlayarak onlardan gelen talepleri dinledi. Altınok, çeşitli notlar alarak vatandaştan gelen taleplerin karşılanması için birim müdürlerine talimatlar verdi.

"Atatürk Botanik Bahçesi, başkentin gözde dinlenme mekanı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, "Spor yapmak isteyen herkesin vazgeçilmez mekanı olan Atatürk Botanik Bahçemiz ilçe dışından gelen vatandaşlarımıza da ev sahipliği yapıyor. Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan Botanik Bahçemiz şimdi yeşiliyle, gülleriyle, şelalesiyle ve bitki çeşitliliğiyle oksijen deposu haline geldi. Türkiye'nin ve Başkentin en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesini bitki cenneti haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Altınok, özel peyzaj çalışmasının ardından yüzlerce çeşit bitki ve çiçekle renk cümbüşü haline gelen Atatürk Botanik Bahçesinin başkentin gözde dinlenme mekanlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkan tanıyan vazgeçilmez mekanlar arasında yer alıyor. Biz burayı hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekanı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız, baharda olduğu gibi kış mevsiminde de güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Keçiörenimizi her geçen gün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk, Turgut Altınok, Keçiören, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediye Başkanı Altınok: 'Atatürk Botanik Bahçesi'ni bitki cenneti haline getirdik' - Son Dakika Ekonomi

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