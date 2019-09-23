Son Dakika Haberleri: Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti

2 saat önce

Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret ettiANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun genel itibarıyla iyi olduğunu belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi, Süleyman Altınok, Devlet Bahçeli, Keçiören, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
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