Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti
2 saat önce
Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret ettiANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun genel itibarıyla iyi olduğunu belirtti.
Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı Devlet Bahçeli ofisinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastaneden alkışlarla taburcu oldu Bahçeli, hastane çıkışı "Geçmiş olsun" dileklerine "Sağ olun" diyerek yanıt verdi