Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Gelecek nesillere daha yeşil bir Keçiören bırakacağız"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'i sular, güller ve yeşillikler kenti haline getirdiklerini belirterek, "Bundan sonra da ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdürerek gelecek nesillere daha yeşil bir Keçiören bırakacağız." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, Kavacık Subayevleri Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yeni yapılacak olan cami bahçesinde ağaçlandırma çalışması yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, geçen günlerde meydana gelen talihsiz, küçük çaplı yangın sonrası cami bahçesinde bakım ve ağaçlandırma çalışması yaptıklarını belirterek, "Camimizin bahçesine batı ladini türünden onlarca ağaç diktik. Keçiören, her zaman yeşil cenneti olarak anılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar Keçiören'in her karış toprağına ağaç diktiklerini aktaran Altınok, "Keçiören'i sular, güller ve yeşillikler kenti haline getirdik. Bundan sonra da ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdürerek gelecek nesillere daha yeşil bir Keçiören bırakacağız." ifadelerini kullandı.

"Millet bahçesi, Ankara'nın akciğeri olacak"

Turgut Altınok, Bağlum'a Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'ni yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

" Ovacık'ta çevre yolunun üst kısmını ağaçlandırmaya devam ediyoruz. Burası büyük bir rekreasyon alanı olarak vatandaşımıza hizmet verecek. Ankara'ya Atatürk Orman Çiftliği'nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Burası Ankara'ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak.

Görev süremizce Keçiören'deki bütün sokakları da ağaçlandıracağız. Bunun yanı sıra ilçemiz genelindeki okullarda bugüne kadar öğrenci, öğretmen ve velilerimize binlerce fidan dağıttık. Bu sayede gelecek nesillere ağaç kültürünü aşılıyor ve ağaçların sorumluluğunu çocuklarımıza veriyoruz."