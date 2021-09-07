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Keçiören Belediye Başkanı Altınok, gençlerin spor keyfine ortak oldu - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, gençlerin spor keyfine ortak oldu

07.09.2021 13:12
Keçiören Belediye Başkanı Altınok, gençlerin spor keyfine ortak oldu, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki Ayvalı Mahallesi Kardeş Şahinbey Parkı'nda gençler tarafından düzenlenen mini spor müsabakalarına katılarak heyecana ortak oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki Ayvalı Mahallesi Kardeş Şahinbey Parkı'nda gençler tarafından düzenlenen mini spor müsabakalarına katılarak heyecana ortak oldu. Futbol, voleybol ve tenis oynayan gençlerle uzun süre vakit geçiren Altınok, onlardan gelen talepleri de dinleyerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Ayvalı Mahallesi Kardeş Şahinbey Parkı'ndaki spor tesisleri mahallenin geçleri için buluşma noktası oluyor. Burada hem idman yapan hem de kendi aralarında düzenledikleri müsabakalarla keyifli vakit geçiren spor tutkunu gençler Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ziyaretiyle de büyük mutluluk yaşadılar. Mahalle denetimleri sırasında sık sık çocuklarla ve gençlerle bir araya gelen Altınok da çocukluk hayali olan futbolculuğa olan özlemini penaltı atışlarıyla giderdi.

Halı sahalar ücretsiz

Gençlerle gerçekleştirdiği sohbet sırasında Keçiören'e yapılan spor yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Altınok,

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi nitelikli bir şekilde yetiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Spor alanında Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını şehrimizden çıkarmak için tesisleşme anlamında büyük yatırımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 50 milyon liralık spor yatırımımız vardı. 2021 yılı tamamlandığında 80 milyon TL'lik spor yatırımı yapmış olacağız. Bu kapsamda Keçiören'imize 5 adet daha kapalı spor tesisi kazandıracağız. Okullarımızın bahçesindeki kapalı spor salonlarımızı da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile işbirliği yaparak yeniledik. Halı sahalarımızı ücretsiz hale getirdik. Tesislerimizin kapısı spor yapmak isteyen gençlerimize sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, gençlerin spor keyfine ortak oldu
Keçiören Belediye Başkanı Altınok, gençlerin spor keyfine ortak oldu
Keçiören Belediye Başkanı Altınok, gençlerin spor keyfine ortak oldu

Turgut Altınok, Şahinbey, Futbol, Ayvalı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Keçiören Belediye Başkanı Altınok, gençlerin spor keyfine ortak oldu - Son Dakika


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