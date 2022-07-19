Keçiören Belediye Başkanı Altınok, ilk buğday hasadına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, ilk buğday hasadına katıldı

19.07.2022 17:50
Keçiören Belediye Başkanı Altınok, ilk buğday hasadına katıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik köyünde yılın ilk buğday hasadına katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik köyünde yılın ilk buğday hasadına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki tarlada biçerdöver koltuğuna oturan Altınok, ata tohumdan üretilen buğdayların ilk hasadını köylülerle birlikte yaptı.

Altınok, Türkiye'nin tarımsal üretim konusunda önemli bir iklime sahip olduğunu belirterek, su ve gıdanın önemine dikkat çekti. Altınok, "Türkiye dünyanın en zengin birkaç ülkesinden biri. Dört mevsimi yaşayan 20 ülke ya var ya yok. Bu bakımdan paranın gücünün yetmeyeceği bir coğrafyamız var." ifadesini kullandı.

Kovid-19 ve Rusya- Ukrayna savaşı ile tarımsal üretimin dünyada stratejik bir değer kazandığına işaret eden Altınok, şunları kaydetti:

"Kalkınmanın yolu üretimdir. Çok çalışacağız. Biz de ülke olarak tarım planlamamızı iyi yapmalıyız. Osmanlı Devleti, 22 milyon kilometrekarede dahi tarım planlamasını yapmıştır. Şimdi de ziraat mühendislerimiz var. Toprakların analizleri yapılıyor. Ne dikilirse, ne ekilirse verim alınabileceğinin analizi daha çok yapılmalı. 'Türkiye kendini besleyen 7 ülkeden biriydi' denirdi. O zamanlar nüfusumuzun yüzde 70'i köyde yaşıyordu. Şimdi yüzde 98'i şehirde yaşıyor. Önceden yüzde 70'lik kesim yüzde 30'luk kesimi doyurabiliyordu. Bu yıl hükümetimiz, tarım ürünlerine iyi fiyat verdi. Cumhurbaşkanımız çiftçiyi ezdirmiyor. Biz de elinde hayvanı olmayana koyun ve keçi vereceğiz. Biz, çiftçimize destek vermeye başlayınca bütün belediyeler de vermeye başladı. Bundan da memnuniyet duyuyoruz."

YORUMLAR
500
Bakan Vahit Kirişci: 'Tarımsal üretimin katma değerli hale gelmesi bizi mutlu ediyor' Bakan Vahit Kirişci: 'Tarımsal üretimin katma değerli hale gelmesi bizi mutlu ediyor' KTO Başkanı Öztürk'den İkinci 500 listesine giren Konyalı firmalara tebrik KTO Başkanı Öztürk'den İkinci 500 listesine giren Konyalı firmalara tebrik
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Turgut Altınok, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Altınok, ilk buğday hasadına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:59 8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş!
17:48 Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına Akşener'den tepki: Kadınlara yönelik her türlü şiddette imzayı atanların izi olacak
17:36 Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!
17:18 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
17:05 CHP'li Engin Altay'dan AK Partilileri sinirlendirecek KYK açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun çıkışı telaşlandırdı
16:59 Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada
16:56 Köprülü kavşak çalışması sırasında korkunç kaza! Yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz adam alevlerin ortasında kaldı
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 18:07:21. #1.12#
SON DAKİKA: Keçiören Belediye Başkanı Altınok, ilk buğday hasadına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement