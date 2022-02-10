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Keçiören Belediye Başkanı Altınok Kamil Ocak Ortaokulu'ndaki spor salonu açılışına katıldı - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Altınok Kamil Ocak Ortaokulu'ndaki spor salonu açılışına katıldı

10.02.2022 17:27

Keçiören Belediye Başkanı Altınok Kamil Ocak Ortaokulu'ndaki spor salonu açılışına katıldı Keçiören Belediye Başkanı Altınok ilçedeki Kamil Ocak Ortaokulu'na inşa edilen ısıtma sistemine sahip kapalı spor tesisinin açılışını gerçekleştirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok Kamil Ocak Ortaokulu'ndaki spor salonu açılışına katıldı

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Altınok ilçedeki Kamil Ocak Ortaokulu'na inşa edilen ısıtma sistemine sahip kapalı spor tesisinin açılışını gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kamil Ocak Ortaokulu'na inşa edilen ısıtma sistemine sahip kapalı spor salonunun açılışı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta eğitime önem verilmesi gerektiğini belirten Altınok, "Çiçeklerimizle birlikte çok güzel bir açılış yapıyoruz. Çocuklar ve gençler devletlerin ve milletlerin geleceğidir. Çocuklarımıza ne kadar kaliteli eğitim verirsek geleceğimiz de bir o kadar güzel şekillenir. Milletleri zelil ve perişan eden eğitimsizliktir" ifadelerini kullandı.

"Keçiörenliler şanslı, bunlar başka yerde yok"

Altınok, gençler için yaptıklarını hatırlatarak "Dünyanın en büyük yapay şelalesi, Estergon Kalesi, ilk şehir içi teleferik Keçiören'dedir. Ankara'da akvaryumu olan tek belediye Keçiören Belediyesidir. Şu an lunapark yapıyoruz. Bir de Türk Dünyası Su ve Gül Meydanımız var. Atalarımızın ne kadar büyük olduğunu gösteren meydanımızda anıt ve bayraklarımız var. Cumhuriyeti Kulemizin üzerinde uzay terası ve bilim merkezi var. Sizlere uzay yolculuğu yaptıracağız, ellerinizle yıldızlara ve gezegenlere dokunacaksınız. Bu anlamda Keçiörenliler şanslı, bunlar başka yerde yok. Kötü alışkanlıklardan uzak durmanın temeli de spordur" açıklamasında bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok Kamil Ocak Ortaokulu'ndaki spor salonu açılışına katıldı
Keçiören Belediye Başkanı Altınok Kamil Ocak Ortaokulu'ndaki spor salonu açılışına katıldı
Keçiören Belediye Başkanı Altınok Kamil Ocak Ortaokulu'ndaki spor salonu açılışına katıldı

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Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, Ankara, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Altınok Kamil Ocak Ortaokulu'ndaki spor salonu açılışına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keçiören Belediye Başkanı Altınok Kamil Ocak Ortaokulu'ndaki spor salonu açılışına katıldı - Son Dakika
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