Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Kanguru görmek isteyen Keçiören'e gelsin"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kanguru görmek isteyenlerin Avustralya'ya gitmesine gerek yok, merak edenler Keçiören'e gelip Doğal Yaşam Parkımızı ziyaret edebilir." dedi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören'de bulunan Doğal Yaşam Parkı birçok türden canlıya ev sahipliği yapıyor.

Parkta bulunan valabi türü kanguru ve kesesinde taşıdığı yavrusu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, parktaki canlı türlerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal Yaşam Parkımızda keçi, tavuk, eşek, midilli, valabi, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı hayvanlardan oluşan birçok türde canlımız var. Bu parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar alemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz. Hayvan çeşitliliğini artırdığımız parkımızı, girişine inşa ettiğimiz kapı, park içerisine sabitlediğimiz kuş yuvaları ve peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir görüntüye kavuşturduk."

Ankaralı ve Keçiörenlileri doğal yaşamla iç içe olan parka davet de eden Altınok, buradaki canlılar sayesinde ailelerin çocuklarına hayvan sevgisini aşılama imkanı bulacaklarını kaydetti.

Kanguru görmek isteyenlerin Avustralya'ya gitmesine gerek olmadığını ifade eden Altınok, kanguruyu merak edenlerin Keçiören'e gelip Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edebileceklerini belirtti.

Verilen bilgiye göre, anavatanı Avustralya olan valabi kangurularının ortalama ömrü 20 yıl. 80-100 santimetre ortalama boya sahip olan valabi kangrularının gebelik süresi ise 20-40 gün. Valabi kangruları, meyve, tohum, böcek ve yeşil sebzelerle besleniyor. Görme duyuları zayıf olan valabi kangurularının koklama ve işitme yeteneklerinin ise oldukça kuvvetli olduğu biliniyor.