Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan Başkan Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Turgut Altınok'u belediye başkanlık binasının önünde Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve belediye meclis üyeleri karşıladı.

Yeni belediye binasının hayırlara vesile olmasını dileyen Altınok, komşu ilçede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çubuk'un ve Çubukluların kendisinde ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Altınok, "Diğer ilçelerde olduğu gibi Çubuk'ta da gönüllerine dokunmadığımız mahallemiz yoktur. İlk belediye başkanlığımdan bu güne her konuda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışmışımdır. Çubuklular çalışan insanlardır." diye konuştu.

Çok sayıda Çubuklunun Keçiören'de yaşadığına işaret eden Altıok, komşu ilçe Çubuk'un tarihi, yöresel ürünleri ve insanlarıyla çok güzel bir ilçe olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Demirbaş da Keçiören ve Çubuk ilçelerinin her konuda birlikteliği bulunan kardeş ilçeler olduğunu kaydetti.

Turgut Altınok'un Çubuk'ta çok sevildiğini vurgulayan Demirbaş, "Bizim ilçe halkımız kadirşinas insanlardır. Yapılan hizmeti ve iyilikleri hiçbir zaman unutmazlar. Sizi de bu konuda çok severler. Sizleri misafir etmekten son derece mutlu olduk." dedi.

Ziyarete AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.