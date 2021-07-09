Üye Girişi
Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan'ın iddiaları hakkında açıklama - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan'ın iddiaları hakkında açıklama

09.07.2021 01:22
Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan'ın iddiaları hakkında açıklama, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan'ın iddiaları hakkında," Bir haber yapılırken olayın içinde yer alan tüm taraflara işin aslının sorulması gerekir.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan'ın iddiaları hakkında," Bir haber yapılırken olayın içinde yer alan tüm taraflara işin aslının sorulması gerekir. Ancak sadece muhalefet etmek için olaylara kendi ideoloji ve siyasi gözlüğü ile bakanlar ne basın-yayın temel ilkelerinden ne de kamu yararından haberdardır" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan'ın iddiaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Altınok, 2019 yerel seçimlerinin ardından Keçiören Belediye Başkanlığı görevini yeniden devraldıklarını hatırlattı. ÇEVTEM isimli şirket ile de sözleşme bitim tarihinden itibaren çalışmalarını durduklarını belirten Altınok, "Göreve gelir gelmez kamu kaynaklarına yönelik sömürüyü ortadan kaldırmak için araç kiralama yöntemini sonlandırdık. Böylece kendi öz kaynaklarımızla, mülkiyeti de belediyemize ait olmak koşuluyla satın alma yöntemini uygulamaya koyduk. Kiralama yönteminin uygulandığı dönemde belediyemiz aylık 6 milyon TL gibi bir gidere sahipken, araç satın alma çalışmalarımızla birlikte bu gider 1 milyon 300 bin TL'ye düşürülmüştür. Hal böyleyken belediyemizi ballı kaymaklı bir musluk olarak gören ÇEVTEM, belediyemizden alacaklarının çok üzerinde bir araç ve gayrimenkul haczi yapmıştır. Bunun yanı sıra işi şova dökerek fiilen kamuya tahsisli aracı haczettirip, yakalatma kararı çıkarttırmıştır. Bunun üzerine belediyemiz tarafından haciz ve yakalama kararına yapılan itirazla Ankara 12. İcra Hakimliği haciz kararını kaldırmıştır. Netice itibariyle, 6 milyon TL giderle yaptıracağımız işi daha az bir bedelle yaptırabileceğimizi tespit ederek söz konusu firma ile 'sözleşme bitimi sonrası' çalışmalarımızı durdurduk. Bu kararımızın ardından da mülkiyeti belediyemize ait olmak suretiyle satın aldığımız hizmet araçlarımızı kullanmaya başladık, aylık 4,5 milyon TL yıllık da 50 milyon TL tasarruf sağladık" ifadelerini kullandı.

Ankara 12. İcra Hakimliği tarafından firmanın başlattığı haciz kararı durdurulduğunu vurgulayan Altınok, "Kamu kaynaklarına yönelik yapılan sömürüyü sona erdirdiğimiz, kamu yararını gözettiğimiz uygulamalarımız sonucu ÇEVTEM isimli firmanın yağma kaynakları kurutulmuştur. İşte bu talan çarkına taş koymamız firmayı kızdırmış ve hazımsızlaştırmıştır. Ancak hak ve hukuk yerini bulmuş, Ankara 12. İcra Hakimliği tarafından firmanın başlattığı haciz kararı durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.

Keyfi ve hukuksuz bir işlem olmadığını belirten Altınok, "Şu anda belediyemizden alacaklı olan firmalarla ilgili birincisi Sayıştay'ın yaptığı denetimler ve raporları var, ikincisi de bizim yaptığımız denetimler ve tespitlerimiz var. Henüz yargı kararı sonuçlanmadı. Bu tespitler ve raporlar doğrultusunda işlem yapıyoruz. Yani keyfi ve hukuksuz bir işlem yok. Ancak hukukun üstünlüğüne inan biri olarak yargı kararı neticelendiğinde elbette ki bu karara uyacağız. Fakat şu anda gerek Sayıştay'ın raporu gerekse bizim yapmış olduğumuz teftişler sonucunda belediyemizin milyonlarca zarara uğradığını görüyoruz. Doğal olarak da hem hukuki işlem başlatmakta hem de yetimin malı bildiğimiz kamu kaynaklarını talandan korumak zorundayız" dedi.

"Türkiye'de kendi öz kaynaklarımızla en çok hizmet eden, yatırım yapan ilçe belediyesiyiz"

Keçiören Belediyesi'nin şu anda Türkiye'de mali kaynaklarını en iyi kullanan, harcamalarını en iyi optimize eden ve nakit akışını daima sağlam tutan belediyeler arasında olduğunu ifade eden Altınok açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bunun en iyi göstergesi ticari piyasadaki algısı ve güvenidir. İş dünyasının en rahat çalıştığı belediyedir. Çünkü aldığı hizmetin ve ürünün parasını en hızlı ödeyen belediyedir. Ödemeleri 15 gün içinde yapıyoruz. Yani ihale sonucu hizmet aldığımız firmalara iki hafta içerisinde ödeme yapıyoruz.

Türkiye'de kendi öz kaynaklarımızla en çok hizmet eden, yatırım yapan ilçe belediyesiyiz. Ayrıca Türkiye'deki borçlu ve hacizli belediyelerin tamamını basın ve yayın organlarımız yazarsa ve gündeme getirirse memnun oluruz. Hangi belediyenin ne kadar borcu olduğu ve hacizli olduğu konusunda basın ve medyanın kamuoyunu aydınlatma görevi vardır. Ön yargıları kırarak; ideolojik değil, siyasi değil, yalanlarla değil gerçeklerle kamuoyunu aydınlatmak lazım. Keçiören'de çok büyük hizmetler, çok büyük eserler ve projeler var. Eğer bunları da görebilirsiniz bize karşı yaptığınız haksızlığı bir nebze olsun azaltabilirsiniz."

"Bir haber yapılırken olayın içinde yer alan tüm taraflara işin aslının sorulması gerekir"

Altınok, "Bir haber yapılırken olayın içinde yer alan tüm taraflara işin aslının sorulması gerekir. Ancak sadece muhalefet etmek için olaylara kendi ideoloji ve siyasi gözlüğü ile bakanlar ne basın-yayın temel ilkelerinden ne de kamu yararından haberdardır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Gazetesi, Turgut Altınok, Barış Pehlivan, Keçiören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan'ın iddiaları hakkında açıklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı 00:03 Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti 22:41 Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi 22:00 Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Survivor'da skandal 22:00 Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini 19:48 Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu Şahan Gökbakar'ın 19:03 Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme
13:59 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu 13:06 Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu         
00:07
Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı         
23:34
Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil         
22:40
Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi         
22:00
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı         
20:54
Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu         
19:27
Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü         
17:03
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı         
12:06
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak         
08:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 02:09:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan'ın iddiaları hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement