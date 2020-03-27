Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşlardan, devletin ilgili birimlerince konulan kurallara uymalarını istedi.

Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkede yayılmaması için vatandaşların hassasiyet göstermesi gerektiğine dikkati çekti.

Toplum sağlığını korumak için kuralların önemine değinen Altınok, "İnsan her şeyden değerlidir. İnsanımız için, sağlığımız için ve geleceğimiz için herkesin kurallara uyması lazım. Eğer kurallara uyulursa Türkiye bu felaketi, bu sıkıntıyı hızlı bir şekilde atlatacak ve hayatımız hızlı bir şekilde normale dönecektir. Bir yandan da dünya ciddi bir ekonomik kaosa doğru gidiyor. Bunu önlemek, vatandaşlarımızın; bilim insanlarının, Sağlık Bakanlığımızın ve devletin bütün kurumlarının koyduğu kurallara uymasıyla mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Belediye olarak gerekli tedbirleri ve önlemleri aldık"

Vatandaşların salgın nedeniyle korku ve paniğe kapılmamalarını isteyen Altınok, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tüm dünyayı tehdit ediyor. Şu anda dünya panik ve korku içerisinde. Keçiören Belediyesi olarak gerekli tedbirleri ve önlemleri aldık. Hatta bir kısım tedbirimizi birçok kurumumuzdan önce aldık. Keçiören'i hızlı bir şekilde dezenfekte ettik, dezenfekte etmeye de devam ediyoruz. Okul, cami, ibadethane başta olmak üzere belediyemize ait bütün tesislerimizde önlemlerimizi aldık. Bir taraftan da vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor, onların yardımına koşuyoruz."