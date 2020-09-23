Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan sağlık çalışanlarına destek ziyareti - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan şiddet olayının ardından burada görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Altınok, sağlık çalışanlarına yönelik medyaya yansıyan şiddet görüntüleri sonrası Başhekim Doç. Dr. Davut Akduman'ı ve hastanede bulunan tüm sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Altınok buradaki ziyaretinde, "Pandemi sürecinde sağlığımız için kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet görüntüleri bizleri derinden üzmüştür. Ailesiyle, çocuklarıyla ve sevdikleriyle aylardır rahatça görüşemeden hizmet veren sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlıkçılarımıza yönelik şiddet olaylarını asla tasvip etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Emeğe ve alın terine saygı duymalıyız"

Kovid-19 salgını sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına moral veren ve tek tek teşekkür eden Altınok, "Kovid-19 vakasının ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren cansiperane bir tempoyla çalışan sağlık çalışanlarımız devletimiz ve milletimiz için kahramanca savaş vermişlerdir, vermeye de devam ediyorlar. Sağlık çalışanlarımıza yönelik ortaya çıkabilecek herhangi bir şiddet olayını asla kabul etmiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın emeğine ve alın terine saygı duymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayına dev pankarta yazdıkları "Keçiören Yanınızda" sloganıyla tepki gösterdi.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünde Gençlik Meclisi adına konuşma yapan Gençlik Meclisi Başkanı Ömer Cihat Mert, "Sağlık çalışanlarının bu günlerde sahada en ön safta yer aldıklarına, hayatlarını hiçe sayıp can kurtarmak için virüs kapıp hastalandıklarına ve can verdiklerine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Ateşli silahla yaralanıp müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını kuralları zorlayarak görmeye çalışmak isteyen grubun sağlık çalışanlarımıza karşı şiddet eylemleri, sağlık emekçilerimizin canlarını korumak için barikat kurmaları, basına yansıyan görüntüleri bizleri, kamuoyunu ve sağlık emekçilerini derinden yaralamakla kalmamış; bu uğurda cansiperane mücadele edenleri üzmüştür." ifadelerini kullandı.

Gençlik Meclisi üyelerine destek veren Ankara Büyükşehir ve Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir ise, "Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Bugün çiçeklerle onların yanında olduğumuzu söylemek istedik. Onları bir nebze de olsa mutlu etme gayesindeyiz. Sağlık emekçilerinin meslek onurunu hiçe sayan şiddet olaylarını esefle kınıyoruz. Mücadelelerinde sağlık çalışanlarımızın yanlarındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik Meclisi üyeleri daha sonra sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı.