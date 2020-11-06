Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Tokyo'da sporcularımızın yanındayız" - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Tokyo'da sporcularımızın yanındayız"

06.11.2020 12:35
Keçiören Belediye Başkanı Altınok:

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hiçbir engel azim ve gayretin karşısında engel değildir.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hiçbir engel azim ve gayretin karşısında engel değildir. Milli gururumuz olan sporcularımız, ata sporu olarak bilinen goalball branşında ülkemizi temsil ederek bayrağımızı gönderde dalgalandırmışlardır." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Keçiören'in Yıldızları" programında bu hafta görme engellilerin ata sporu olarak bilinen goalball'ın başarılı iki milli sporcusu Hüseyin Alkan ve Tekin Okan Düzgün'ün başarı hikayeleri izleyicilerle paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'in Yıldızları'nda bu hafta Goalball A Milli Takım sporcuları Hüseyin Alkan ve Tekin Okan Düzgün'ün konuk edildiğini belirtti. Altınok, "Hiçbir engel azim ve gayretin karşısında engel değildir. Milli gururumuz olan sporcularımız, ata sporu olarak bilinen goalball branşında ülkemizi temsil ederek bayrağımızı gönderde dalgalandırmışlardır. Tokyo Goalball Paralimpik Şampiyonası'nda da her iki sporcumuzun yanında olacağız." açıklamasında bulundu.

Alkan ve Düzgün'ün 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda Türkiye adına bir ilke imza atarak bronz madalya kazandıklarını kaydeden Altınok, milli takımda birlikte mücadele eden sporcuların birçok dereceyi de birlikte aldıklarını anımsattı. Altınok, "Milli sporcularımız hem hayat hikayeleriyle hem de spordaki başarılarıyla gençlerimize örnek oluyor. Birçok başarıya takım arkadaşı olarak imza atan millilerimiz bu kez de Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluğu göğüslemek istiyor. Sporcularımıza gönülden destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Eğitim ve spor önemli"

Engellilerin eğitim ve spora mutlaka yönlendirilmesi gerektiğinin önemini vurgulayan Milli Sporcu Hüseyin Alkan ise, "Engelli kardeşlerime ve ailelerine sesleniyorum. 20 yıl önce beni görmüş olsaydınız bu noktaya geleceğimi hiç biriniz düşünmeyecektiniz. Eğitim ve sporun engelli bireyler üzerindeki etkisi bu kadar somut. Her engelli fırsat verildiğinde hedeflerini gerçekleştirebilir. Engelli bir birey hayatındaki dönüşüm ve değişim, eğitim ve spordur. Dört duvar arasına kapanmayın." mesajını verdi.

"Çocuğunuzu eve hapsetmeyin"

Tekin Okan Düzgün de ailelerin engelli bireylerin gelişiminde büyük rol üstlendiğini belirterek, "Engelli diyerek çocuğunuzu eve hapsetmeyin, çocuklarınız bizim gibi başarılı bir sporcu olabilir. Çocuklarınızı destekleyin çocuklarınızdan utanmayın, yarın gurur duyabilirsiniz. Belediye Başkanımız Turgut Altınok'a da spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz." açıklamasına yer verdi.

Turgut Altınok, Keçiören, Engelli, Tokyo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Altınok: 'Tokyo'da sporcularımızın yanındayız' - Son Dakika


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