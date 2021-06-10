Keçiören Belediye Başkanı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısını misafir etii - Son Dakika

Altınok ve Demircan ilk olarak Estergon Türk Kültür Merkezini ve burada bulunan Etnografya Müzesini ziyaret ettiler. İkili daha sonra Atatürk Botanik Bahçesi, Deniz Dünyası, Gülistan Konağı, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi, Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Gül Kreş Adası'nda incelemelerde bulundular.

Keçiören'e yapılacak olan turizm yatırımlarına ilişkin proje detaylarının paylaşıldığı gezi programında ilçedeki turizm potansiyeline dair fikir alışverişinde de bulunuldu.

"KEÇİÖREN ÖNEMLİ BİR TURİZM MERKEZİDİR"

Bakan Yardımcısı Demircan ile ilçedeki tesislerde gerçekleştirilen incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören'e yapılan yatırımlarla ilçemiz Başkentteki önemli turizm merkezlerinden biridir. Keçiören'i geçmişte olduğu gibi bugün de 'Gezilip Görülmesi Gereken Yerler Listesi'ne sokmayı hedefliyoruz. Şehrimiz, tarihi ve kültürel mirasları içinde barındıran, doğal alanlarıyla Ankaralılara nefes olan bir özelliğe sahiptir. Tarihi ve kültürel dokuları görmek isten herkes Keçiören'e gelerek hem yeni eserlerimizde hem de tarihin izlerini taşıyan eski yapılarımızda bunları görebilirler." diye konuştu