Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Can Azerbaycan'ın yanındayız" - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Can Azerbaycan'ın yanındayız"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Azerbaycan'ın ayağına diken batsa bizim yüreğimize batmış demektir.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok:

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Azerbaycan'ın ayağına diken batsa bizim yüreğimize batmış demektir. Ermenistan'ın özelliklere sivillere yönelik yaptığı saldırıyı bir kez daha kınıyorum. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi tüm imkanlarımızla can Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye, Azerbaycan ordusunun Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları geri almak için başlattığı operasyonlara destek vermek için ilçenin birçok noktasını Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı.

Keçiören Belediyesi, belediye hizmet binası başta olmak üzere ilçede bulunan billboard ve LED ekranları Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğini simgeleyen bayraklarla donatarak Azerbaycan'a olan desteğini bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Azerbaycan bizim canımızdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti Azerbaycan ile kadim bir gönül ilişkisi içindedir. Azerbaycan'ın ayağına diken batsa bizim yüreğimize batmış demektir. Ermenistan'ın özelliklere sivillere yönelik yaptığı saldırıyı bir kez daha kınıyorum. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi tüm imkanlarımızla can Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirten Altınok, Türkiye ile Azerbaycan'ın ekonomik ve askeri anlamda el ele vererek ebedi dostluklarını her geçen gün perçinlediklerini aktardı.

Altınok, "Azerbaycan, Türkiye gibi bağımsızlığını kanla kazanan bir devlettir. Rahmetli Haydar Aliyev, 'Biz bir millet, iki devletiz' diyerek kardeşliğimizi ileri taşımıştır. Türkiye ve Azerbaycan, iyi yolda gidiyor. Öyle eskisi gibi sopa sallanan bir Türkiye'de yaşamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Azerbaycan'ın hakkını ve hukukunu savunan bir Cumhurbaşkanımız var. Azerbaycan'la olan ilişkilerimiz daha da muhkemlenmeli. Kardeşin kardeşten başka, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Azerbaycan'a atılan gülle özümüze atılmış olan gülledir"

Turgut Altınok, Ermenistan'ın Karabağ işgalini sert dille eleştiren ve Azerbaycan'a ait toprakların işgaline ilişkin yıllardır aranan çözümün kasıtlı olarak sunulmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"20. asırda tüm dünyanın gözü önünde Ermenistan Karabağ'ı işgal etmiş ve bir soykırım yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, sonuna kadar Azerbaycan devletimizin yanındadır. Azerbaycan'a atılan gülle özümüze atılmış olan gülledir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin ayağına batan diken bizim kalbimize batan dikendir. Soykırım yapıldığında bunun soykırım olduğunu onaylayan, ilk meclis kararını alan belediye Keçiören Belediyesi'dir. Bu karar, Azerbaycan'daki belediyelerden de önce alınmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunda, milli mücadelemiz döneminde Azerbaycanlı kardeşlerimizin çok desteği olmuştur. Haklı ve güçlü mücadelemizde birliğimizi ve beraberliğimizi daha da kuvvetli hale getirmeliyiz."

Turgut Altınok, Azerbaycan, Keçiören, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: 'Can Azerbaycan'ın yanındayız' - Son Dakika Ekonomi

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