Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede gece denetimleri yapıyor - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede gece denetimleri yapıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Gerek sokakta gerekse makamımızda vatandaşımızla iç içe, gönül gönülleyiz.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Gerek sokakta gerekse makamımızda vatandaşımızla iç içe, gönül gönülleyiz. Altınok hizmette bir neferdir. Keçiören'e yakışır hizmetlere ve eserler bırakmaya devam ediyoruz. Hakkı ve halkı unutmamak lazım." ifadelerini kullandı.

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Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Altınok Keçiören'in cadde, sokak ve parklarındaki gece denetimlerini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, bir yandan belediyenin borcunu ödediklerini, bir yandan da söz verdikleri projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

İlk belediye başkanı seçildiği 1994 yılından günümüze kadar belediyecilikte birçok yeniliğin öncüsü olduklarını bildiren Altınok, şunları kaydetti:

"Keçiören'de hayata geçirilen projeler, birçok il ve ilçe belediyesine de örnek oldu. Altınok belediyeciliğinde bahane yok, çözüm vardır. Bizim hizmet anlayışımızda eserler bırakırken gönüllere dokunmak ve gönüller yapmak esastır. İlçedeki sokak, park ve pazarlarda vatandaşla iç içe olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gerek sokakta gerekse makamımızda vatandaşımızla iç içe, gönül gönülleyiz.

Altınok hizmette bir neferdir. Keçiören'e yakışır hizmetlere ve eserler bırakmaya devam ediyoruz. Hakkı ve halkı unutmamak lazım. Eğer halktan koparsan halk seni aşağıya da çeker, şayet halktan kopmazsan yukarıya taşır. Halkı unutursan, zamanı geldiğinde halk notunu kırar ve sınıfta kalırsın. Halk, kendisine gösterilen sıcaklığı ve gönülden hizmeti de, kendisine sırt çevirenleri de gayet iyi görür."

Altınok, Keçiören için söz verilen projelerin yapımına başladıklarını ve bu projeleri hedeflenen zamanda tamamlanacağını aktardı.

Ankara'da, uzun zaman sonra belediye imkanlarıyla inşa edilen bir eser olma özelliği taşıyan 400 araçlık kapalı otoparkın yapımının devam ettiğini belirten Altınok, şu bilgileri paylaştı:

"Otoparkımızın üstü su ve gül meydanı olarak hizmet verecek. Yine Cumhuriyet Kulemizin de ihalesini tamamladık. Bu vizyon projemizde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Devam eden bir diğer projemiz ise ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projemizdir.

Dünyanın en güzel meydanını Keçiören'e yapıyoruz. Tüm bunların yanı sıra kapalı semt pazarı, spor tesisleri ve kültür merkezleri gibi birçok projemize de önümüzdeki günlerde başlıyoruz."

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Turgut Altınok, Keçiören, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede gece denetimleri yapıyor - Son Dakika Ekonomi
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