Keçiören Belediye Başkanı yeni mesire alanı inşaatında denetimlerde bulundu - Son Dakika
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Keçiören Belediye Başkanı yeni mesire alanı inşaatında denetimlerde bulundu

18.02.2022 13:44
Keçiören Belediye Başkanı yeni mesire alanı inşaatında denetimlerde bulundu

Keçiören Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki Kösrelik göletinin etrafına inşa edilen mesire alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Altınok, mesire alanının yer alacağı gölet etrafında doğayla baş başa vakit geçiren bir aileyle de sohbet ederek minik çocuklara oyuncak hediye etti. Mesire alanının kısa sürede tamamlanması için seferber olan ekiplerden proje detaylarına ilişkin bilgiler alan Altınok, buranın doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez mekânı olacağını ve projenin kısa süre içinde tamamlanacağını kaydetti.

Kösrelik Mesire Alanı'nda su sporlarının da yapılabileceğini aktaran Altınok, "170 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Mesire Alanımız, Kösrelik göletiyle birlikte yaklaşık 220 bin metrekarelik büyüklüğe sahip. Burası insanlarımızın su sporlarını yapabileceği bir alan olacak. Burada aynı zamanda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız burada huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek." dedi.

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Kaynak: Bültenler

oyunlar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı yeni mesire alanı inşaatında denetimlerde bulundu - Son Dakika

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