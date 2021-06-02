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Keçiören Belediye gönül coğrafyasını genişletiyor - Son Dakika

Keçiören Belediye gönül coğrafyasını genişletiyor

02.06.2021 14:05
Keçiören Belediye gönül coğrafyasını genişletiyor, System.String[]

Keçiören Belediyesi, yerel ve ulusal ölçekte imzaladığı kardeş belediyecilik protokolleriyle yurtiçinde ve yurt dışında gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

Son olarak Trabzon Düzköy ve Amasya Göynücek ilçe belediyeleriyle kardeşlik protokolü imzaladıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören Belediyesi olarak yurt içinde 95, yurt dışında ise 56 belediye ile kardeşlik protokolümüz bulunuyor. Bu protokoller sayesinde kadim belediyecilik anlayışımızdan istifade etmek isteyen belediyelerimizle ve belediye başkanlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Yenilikçi belediyecilik anlayışımızın yaygınlaşması için kardeş belediyecilik protokollerimizi yurt içinde ve yurt dışında artırmaya devam edeceğiz." dedi.

"DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kendisini makamında ziyaret eden Göynücek Belediye Başkanı Kadir Fatih Erdoğan ile kardeş belediyecilik protokolü imzaladı. Kardeş belediyeler ile şehircilik, kültür, iletişim, sanayi, ticaret, ekonomi, bilim, sanat, çevre ve turizm alanında iş birliği yaptıklarını söyleyen Başkan Altınok, "Yurt içi ve yurt dışı kardeş belediyelerimiz ile bölgeler arası dostluk ve tecrübe paylaşımına olanak sağlıyoruz. Şehirlerimizin kalkınması noktasında güzel çalışmaları birlikte hayata geçiriyoruz. Belediyecilik çalışmalarımız ve yerel yönetim noktasında deneyimlerimizi paylaşıyoruz." diye konuştu.

Altınok ayrıca Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen ve Keçiören'de yaşayan insanların birlik ve beraberlik içinde olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.?

Keçiören Belediye gönül coğrafyasını genişletiyor

Turgut Altınok, Göynücek, Keçiören, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keçiören Belediye gönül coğrafyasını genişletiyor - Son Dakika


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