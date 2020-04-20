Keçiören Belediyesi 120 bin maske dağıttı - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye tarafından üretilen 120 bin maske ve 50 bin dezenfektanın vatandaşlara, kurumlara dağıtıldığını bildirdi.

Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, aralarında sağlık, eğitim ve güvenlik kurumlarının da bulunduğu 5 bin 429 kurumun dezenfekte edildiğini belirtti.

Semt pazarlarına da el dezenfektanı ünitelerinin kurulduğunu aktaran Altınok, belediyenin günlük 1 ton dezenfektan üretimi gerçekleştirdiğini, 10 bin şişe kolonya üretiminin de başladığını kaydetti.

Altınok, "Öz kaynaklarımızla ürettiğimiz 120 bin maske ve 50 bin şişe el ve cilt dezenfektanını vatandaşımıza ve kurumlarımıza dağıttık." bilgisini paylaştı.

Sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarla da vatandaşların her zaman yanında olduklarına işaret eden Altınok, 12 bin aileye gıda yardımında bulunulduğunu, "Kitap Çağır" sistemiyle de 2 bin kişiye kitap ulaştırıldığını bildirdi.

Altınok, "Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi" kurulduğunu, bu merkezden 4 bin 500 ailenin alışveriş, tamirat, gaz-su kart dolum taleplerinin karşılandığını bildirdi.

Belediye tarafından yapılan denetimlerin de devam ettiğini aktaran Altınok, gıda güvenliği, hijyen, fahiş fiyat ve stokçuluk konularında 784 işletmenin denetlendiğini kaydetti.