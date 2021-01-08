Keçiören Belediyesi 17 dönümlük meyve bahçesi kuruyor - Son Dakika

Keçiören Belediyesi 17 dönümlük meyve bahçesi kuruyor

08.01.2021 11:37
Keçiören Belediyesi 17 dönümlük meyve bahçesi kuruyor, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede 33 dönümlük alana kurulan organik üzüm bağının ardından 17 dönümlük alana 11 tür meyve ağacının yer alacağı meyve bahçesini kurmaya başladıklarını bildirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede 33 dönümlük alana kurulan organik üzüm bağının ardından 17 dönümlük alana 11 tür meyve ağacının yer alacağı meyve bahçesini kurmaya başladıklarını bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Bağlum Karşıyaka'da 17 dönümlük alana 660 adet meyve ağacı dikimi yaptı.

Organik tarımı teşvik etmek için başlatılan çalışmalar kapsamında kurulan meyve bahçesine 100 elma, 30 ayva, 30 armut, 50 şeftali, 30 nektarin, 70 vişne, 40 kiraz, 40 kayısı, 50 badem, 145 ceviz, 75 erik ağacı dikimi yapılıyor. Burada üretilen ürünler ise Keçiören Belediyesi e ticaret platformu Keçikoop üzerinden vatandaşın arzına sunulacak.

"Üretimin öncüsü olmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede 33 dönümlük alana kurulan organik üzüm bağının ardından 17 dönümlük alanda 11 tür meyve ağacının yer alacağı meyve bahçesi kurmaya başladıklarını belirtti.

Altınok, "Bağlum'da 17 dönümlük alana 100 elma, 30 ayva, 30 armut, 50 şeftali, 30 nektarin, 70 vişne, 40 kiraz, 40 kayısı, 50 badem, 145 ceviz, 75 erik ağacı dikiyoruz. Sebze üretimiyle başladığımız tarımsal faaliyetlerimizi meyve bahçemizi kurarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşa doğal ürün sunmak için başlatılan tarımsal üretimlerin diğer belediyelere de örnek olacağını bildiren Altınok şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte gördük ki, tarımsal üretime bağlı gıda ihtiyacı tüm dünyanın gündeminden hiç düşmüyor. Biz yerel düzeyde de olsa elimizi taşın altına koyarak vatandaşımızı hem üretime teşvik ediyoruz hem de belediye olarak bu üretimin öncüsü olmak istiyoruz. Köylülerimize tohum, fide ve gübre desteği veriyoruz. Bu kapsamda sebze üretiminin ardından üzüm bağı ve meyve bahçesi kurduk. Keçiören'i bir tarım kenti haline getirerek çalışmalarımızla örnek olacağız."

Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, Bağlum, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediyesi 17 dönümlük meyve bahçesi kuruyor - Son Dakika Ekonomi


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