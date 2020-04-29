Keçiören Belediyesi, 21 bin 600 ton geri dönüştürülebilir atık topladı - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede Sıfır Atık Projesi kapsamında bir yılda 21 bin 600 ton geri dönüştürülebilir atık elde ettiklerini belirterek, "Keçiören'in farklı noktalarına konumlandırdığımız 125 cam şişe toplama kumbarasıyla da bir yılda bin 500 ton geri dönüştürülebilir cam atık topladık." ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında bulvar, cadde ve sokaklara konumlandırdığı 425 kağıt, metal ve plastik atık toplama noktası, 125 cam şişe toplama kumbarası ile kurum ve kuruluşlara verilen 12 bin 500 geri dönüşüm toplama ekipmanları sayesinde bir yılda 21 bin 600 ton geri dönüştürülebilir atık topladı.

"Projemize vatandaşlarımızı da dahil ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'de her kesimin dahil edildiği geri dönüşüm seferberliğinden olumlu neticeler aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Keçiören'in çeşitli noktalarına konumlandırdığımız mobil atık getirme merkezlerimizle, öğrencilerimizle yürüttüğümüz atık pil toplama yarışmalarımızla, vatandaşlarımızı bilgilendirmek için dağıttığımız el broşürleriyle topyekün bir sıfır atık çalışması yürütüyoruz. Bizler, 'Temizlik imanın yarısıdır' düsturunu rehber edinmiş bir milletiz. Dünyamıza, sokağımıza ve şehrimize saygı göstereceğiz. İlçemizde Sıfır Atık Projesi kapsamında bir yılda 21 bin 600 ton geri dönüştürülebilir atık elde ettik. Keçiören'in farklı noktalarına konumlandırdığımız 125 cam şişe toplama kumbarasıyla da bir yılda 1.500 ton geri dönüştürülebilir cam atık topladık."

Çevre kahramanlarına destek

Keçiören Belediyesi, Ovacık çevre yolu kenarındaki ağaçlık alana atılan lastikleri tek tek toplayan çevreci Şenol Yurddaş'ın örnek davranışına da kayıtsız kalmadı.

Belediye Başkanı Altınok, "Çevreci vatandaşımızın 5 ay boyunca toplayarak yol kenarına istiflediği araç lastiklerini almak üzere 20 personel görevlendirdik. Sıfır Atık Projemize destek veren her bir vatandaşımızın talebini eksiksiz karşılıyoruz. Onlar birer çevre kahramanıdır." ifadelerini kullandı.