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Keçiören Belediyesi Başkanı Altınok'tan kentsel dönüşüm çağrısı - Son Dakika

Keçiören Belediyesi Başkanı Altınok'tan kentsel dönüşüm çağrısı

19.11.2021 14:27
Keçiören Belediyesi Başkanı Altınok'tan kentsel dönüşüm çağrısı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'nın eski dokusunun acilen yenilenmesi gerektiğini belirterek kentsel dönüşüm çalışmalarına engel olunmaması çağrısında bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'nın eski dokusunun acilen yenilenmesi gerektiğini belirterek kentsel dönüşüm çalışmalarına engel olunmaması çağrısında bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, yaptığı açıklamada dün gece yaşanan patlama sonucu kısmen çöken binaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altınok, sağlam ve sağlıklı binaların, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı insanların can güvenliğini sağlamak için zorunlu olduğunu belirterek, "Biz bunları gördüğümüz için bir yıl içinde şehrimizin yüzde 80'ini kentsel dönüşüme, kentsel yenilemeye aldık. Şehirler ve binalar da yaşlanıyor, eskiyor. İnsanlarımız her şeyin en iyisine, en güzeline layık, en güzel hayata layık." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın eski dokusunun acilen yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Altınok, kentsel dönüşüm çalışmalarına engel olunmaması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşümümüze karşı çıkanlar, veto edenler, mahkemeye götürenler, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası; bir insan ölürse vebal sizindir demiştim. Mahkemelerimize de buradan seslenmek istiyorum. İnsan hayatı her şeyden önemli. Dolayısıyla insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalara destek olmak, bu çalışmaların önünü ve yolunu açmak lazım. Bu olaydan ders almalıyız. Kimse birbirini suçlamamalı. Ders almalı ve gelecekte bu tür hadiselerin daha fazla olmaması için el birliği içerisinde bu planları uygulamalıyız."

Altınok, kentsel dönüşüm konusunda bir plan yaptıklarına, bu plana göre yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlarının artacağına, kent estetiği ve bütünlüğünün sağlanacağına işaret ederek herkesi bu plana destek olmaya çağırdı.

Turgut Altınok, geri dönüşüm, Patlama, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Başkanı Altınok'tan kentsel dönüşüm çağrısı - Son Dakika


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