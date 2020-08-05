Keçiören Belediyesi çocuklara Survivor alanı kurdu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çocuklarımız yeni bir hizmeti başlattık ve ücretsiz Survivor keyfi sunuyoruz. Çocukların ve gençlerin keyifli vakit geçirebilmeleri için hizmet çeşitliliğimizi artırdık." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre belediye, 14 yaşına kadar olan çocukların yaz boyunca keyifli vakit geçirebilmesi için yeni bir hizmete daha imza atarak Survivor alanı kurdu.

Tüm çocukların yoğun ilgi gösterdiği Survivor alanı, sabah 11.00'dan gece 00.00'a kadar ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocukken Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye gittiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ama gün geldi, Keçiören'e hizmetkar olduk, ortaya koyduğumuz sosyal alanlarla artık çocuklarımız ve gençlerimiz ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebiliyorlar. Bu yıl da çocuklarımız yeni bir hizmeti başlattık ve ücretsiz Survivor keyfi sunuyoruz. Çocukların ve gençlerin keyifli vakit geçirebilmeleri için hizmet çeşitliliğimizi artırdık.

Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam ediyoruz. Birçok projemiz var. Bunlardan biri de 'Bilim Parkı' projemizdir. Çocuklar ve gençler için Türkiye'de olmayan bir diğer projemiz 'Ekolojik Park' projesidir. İlçemizde bulunan Tema parkımızı geliştirerek şehrimize yeniden kazandıracağız."

Çocukların doya doya vakit geçirdiği Survivor parkını da hizmete açtıklarını belirten Altınok, yanı sıra hizmete başlayan Deniz Dünyası akvaryumuna da yeni balıklar getirdiklerini bildirdi.

Altınok, "Bütün dünyadaki okyanus ve denizlerin hem üstündeki hem altındaki canlıları burada görme imkanı sunuyoruz. Sıcak hava balonu hizmetini başlattık. Balonla Ankara'mızı ve Keçiörenimizi temaşa edeceğiz. Bu sene 50 milyonluk spor yatırımı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Spor Toto Teşkilatı Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.