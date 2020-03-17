Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yavru midilli sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yavru midilli sevinci - Son Dakika

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yavru midilli sevinci

6 saat önce

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın gözdesi yavru midillinin ismini vatandaşlar belirleyecek.

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yavru midilli sevinci, System.String[]

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın gözdesi yavru midillinin ismini vatandaşlar belirleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğal Yaşam Parkı'na 6 ay önce getirilen midilli, erkek yavru dünyaya getirdi. Eşi ve torunuyla parkı ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, baharın gelmesiyle yoğun ilgi gören parkta keçi, tavuk, eşek, midilli, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama ve geyik bulunduğunu ifade etti.

Altınok, "Gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken, diğer yandan da canlılar alemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz. Hayvan çeşitliliğini artırdığımız parkımızı, girişine inşa ettiğimiz kapı, park içerisine sabitlediğimiz kuş yuvaları ve peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir görüntüye kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok, ziyaretçilerin gözdesi haline gelen yavru midilli için vatandaştan isim önerisi alacaklarını, bu önerilerin belediyeye ait kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden iletilmesi gerektiğini bildirdi.

Belediyenin sosyal medya hesapları

Yavru midilli için isim önerileri belediyeye ait resmi Facebook (keciorenbeltr), Twitter (@keciorenbeltr) ve Instagram (keciorenbelediyesi06) hesaplarına gönderilecek doğrudan mesajlarla iletilebilecek.

En çok önerilen isim, kamuoyuyla paylaşılacak.

Turgut Altınok, Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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