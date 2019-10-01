Keçiören Belediyesi engelliler için özel kurslar düzenleyecek

Keçiören Belediyesi, engelliler için halk dansları, halk müziği korosu, görme işitme engelliler için Kur'an Kursu ve engelsiz ebeveyn okulu kursları açacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelli Danışma Merkezi, dezavantajlı gruplar için halk dansları, halk müziği korosu, görme işitme engelliler için Kur'an kursu ve engelsiz ebeveyn okulu kursları açacak. Ekim ayı sonunda başlaması planlanan kurslara kayıtlar 23 Eylül'de başlayacak.

İlk defa açılacak engelsiz ebeveyn okulunda engelli hakları konusunda bilgilendirme yapılacak, yaşamda farkındalık, aile içi dayanışma, ebeveyn tutumları, duygu farkındalığı ve duygu yönetimi konularında bilgiler verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kültürel, sanatsal, sportif alanlarda engelli kardeşlerimizin başarılarını her zaman takdir ediyor, destek veriyoruz." ifadelerini kullandı. Herkesin aslında bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Altınok, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlara özel kurslar düzenliyoruz. Engellilerimizin hem akranları ile zaman geçirmesini amaçlıyor hem de ailelerin bir nebze soluklanmasına vesile oluyoruz. Onlara acımak yerine ellerinden tutup, hayata daha sıkı sıkıya bağlanmaları için sosyal belediyecilik anlayışımız ile çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Kültürel, sanatsal, sportif alanlarda engelli kardeşlerimizin başarılarını her zaman takdir ediyor, onlara destek veriyoruz. Tüm engelli vatandaşlarımızı da kurslarımıza bekliyoruz."